Apuestas calientan el clásico Chivas vs América: Emilio Azcárraga y Amaury Vergara alistan una sorpresa

Los empresarios anunciaron una sorpresa en vísperas del Clásico Nacional (Fotos: Instagram@amaury_vergara - Cuartoscuro)

El próximo domingo tendrá lugar un encuentro de la jornada 11 que enfrentará a los dos clubes con más títulos en la Liga Mx. Como es costumbre, los propietarios de ambos equipos se sumaron al ambiente de declaraciones y adelantaron que el día de mañana harán un anuncio respecto de cara al duelo más esperado del fin de semana, aunque no especificaron de qué se trata.

Fue a través de su cuenta de Twitter que, la tarde de este viernes, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, hizo saber que “Mañana junto con @Amauryvz tendremos un anuncio referente al #ElMeroMeroDelClasico”, por medio de su cuenta verificada, @eazcarraga.

Por otro lado, Amaury Vergara Zatarin, hijo de Jorge Vergara y dueño del Club Deportivo Guadalajara, hizo lo propio y, por medio de la misma red social confirmó lo dicho por su rival. “Mañana anunciaremos con @eazcarraga una merecida sorpresa para la afición, en la previa del partido más importante de México”, en su perfil verificado @Amauryvz.

El propietario del Club América lanzó un aviso (Foto: Twitter@eazcarraga)

Con las declaraciones de ambos personajes, cabe la posibilidad de que se continúe la tradición de las apuestas que sostenían Jorge Vergara y Emilio Azcárraga, aunque el beneficio del partido estará dirigido a la responsabilidad social. De hecho, en el último encuentro, correspondiente a la eliminatoria de cuartos de final en la liguilla del Guard1anes 2020, el cuadro capitalino apoyó a ONG´s con el objetivo de erradicar la violencia de género.

Sin embargo, es un hecho que la personalidad del nuevo presidente del grupo Omnilife guarda diferencias sustanciales que su predecesor, pues su padre solía emitir desplegados que tenían la intención de mostrar la superioridad del cuadro tapatío sobre los de Coapa y otros equipos como Pumas y Atlas.

Al respecto, en entrevista para Marca Claro, Amaury Vergara aceptó que tiene la intención de continuar con la tradición de su padre. Sin embargo, por ahora le importan más los resultados de su equipo, mismo que se encuentra en el noveno lugar de la tabla general y solamente ha podido ganar dos encuentros de los 10 que ha disputado en el actual torneo.

El dueño de las Chivas respondió (Foto: Twitter@Amauryvz)

“Quizá estoy equivocado, estoy dispuesto a cometer ese error. Me parece irresponsable estar enfocado en desplegados cuando yo debería estar mucho más enfocado en los resultados. Eso no quiere decir que no me guste hacerlo, me encantaría hacerlos, pero mi energía y atención están puestos en conseguir los resultados deportivos y lo demás tiene que pasar a segundo plano”, afirmó.

En este momento, de acuerdo con Vergara, la prioridad está puesta en el proyecto a mediano y largo plazo, más allá de conseguir una victoria el próximo domingo contra el América. Pues afirmó que “hasta que no logremos lo que nos estamos proponiendo y lo que necesitamos lograr para que la afición esté contenta con el caminar del equipo, no es momento para pensar en otras cosas”.

Los últimos dos encuentros han favorecido a las Chivas, pues echaron en cuartos de final al acérrimo rival en el último torneo. Sin embargo, en este torneo, la tendencia favorece a las Águilas, pues de 30 puntos posibles han colectado 22, con lo cual se colocan en segundo lugar general. Además, acumulan una racha de tres victorias, las cuales pudieron haber sido seis de no haber alineado indebidamente a Federico Viñas frente a Atlas.

