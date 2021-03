“No debió decir eso”: Henry Martin respondió al deseo de Ricardo Peláez de llevarlo de América a Chivas

Henry Martín se considera feliz como jugador del América y negó el interés por formar parte de la escuadra de Chivas (Foto: Cuartoscuro)

A cuatro días de disputar una edición más de la batalla deportiva entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara, el duelo de declaraciones ha comenzado a tener protagonismo. En esta ocasión Henry Martin se refirió a las declaraciones vertidas por Ricardo Peláez Linares, pues afirmó que no está conforme con los jugadores que conforman la plantilla tapatía.

En entrevista con Marca Claro, el director deportivo del Club Guadalajara no pudo ocultar su gusto por el nivel de juego y las cualidades del delantero yucateco y Sebastián Córdova. Incluso, declaró que si tuviera la posibilidad de llevar a un jugador de Coapa al Verde Valle, sin dudarlo se trataría de alguno de ellos.

“América tiene muy buenos jugadores, conozco a Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martin me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América. Por supuesto esos dos me llaman mucho la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel. Si tuviera que escoger, sería uno de esos dos”, dijo.

Ricardo Peláez elogió la forma de dos jugadores del Club América y no ocultó sus deseos por integrarlos al plantel de Chivas (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

En rueda de prensa previa al Clásico a disputarse en el estadio Akron, Henry Martin fue cuestionado sobre su parecer en las declaraciones que lo involucraron. De esa forma, el artillero mexicano negó su interés por ser transferido al equipo rival, aunque agradeció los elogios de Peláez. De hecho, recalcó:

“Pienso que creo que no debió decir eso. Estuvo mal porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no le han llenado. No sé. Eso deja entredicho. Uno agradece que se estén fijando en él. Más el archirrival, pero no, yo estoy muy bien aquí. Estoy contento, estoy feliz y no pienso hacer ningún cambio. Yo estoy muy contento acá. Quiero darle todavía muchas alegrías al equipo, creo que puedo hacerlo y todavía me queda mucho futuro por delante. Así que muchas gracias, pero no”.

Como jugador, Ricardo Peláez experimentó dos etapas vistiendo los colores del América. La historia fue repetida como directivo, aunque en este papel tuvo mayor notoriedad en Coapa. Fue una pieza fundamental en la primera etapa de Miguel Herrera y consiguió el título en el Clausura 2013, tras ocho años de sequía. Así se mantuvo hasta 2017.

En el más reciente encuentro, Guadalajara venció al Club América en cuartos de final del Guard1anes 2020 (Foto: Chivas)

Desde ese año, se convirtió en un personaje polémico entre la afición americanista, pues fue contratado por Cruz Azul para desempeñar el mismo rol. Sin embargo, su paso por la Noria solamente duró un año y, desde 2019, ocupó las oficinas de Chivas, equipo con el cual busca alzar el trofeo que los empareje con los 13 títulos de América.

Él conoce lo que es disputar el Clásico Nacional, como jugador y directivo, pues le ha tocado estar del lado de ambos bandos. Por eso le “Representa mucho este partido, no en puntaje, como cualquiera diría ‘son tres puntos’, pero no son tres puntos, hay una historia, hay una afición que está esperando con mucho ánimo el que su equipo pueda vencer”.

Santiago Solari enfrentará su primer Clásico Nacional (Foto: Cuartoscuro)

El primer desafío para Santiago Solari

Quien, a pesar de tener experiencia en derbis, se enfrentará a su primer Clásico en el banquillo del América es el argentino Santiago Solari. Aunque suele realizar planteamientos tácticos sólidos y funcionales en el terreno de juego, los números en España no le favorecieron. Como director técnico del Real Madrid, logró imponerse a sus vecinos en el Wanda Metropolitano, aunque cayó en un par de ocasiones frente al FC Barcelona.

Además, busca mejorar el papel realizado por Miguel Herrera en este tipo de encuentros, quien ganó cinco, empató dos y perdió un encuentro frente al acérrimo rival. América llega como segundo lugar de la tabla general. De diez partidos, ha ganado siete, pero cuenta con dos derrotas y un empate. Por otro lado, el equipo ‘cien por ciento mexicano’ llega como noveno, con dos victorias, seis empates y dos derrotas.

