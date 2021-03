Andrés Iniestra confesó que sigue con secuelas de COVID-19 y su sentir por enfrentar a su ex equipo, Pumas de la UNAM

El torneo pasado, justo en el que Pumas de la UNAM llegó a la Final de la Liga MX ante León FC, no fue la mejor época para Andrés Iniestra, ya que no tuvo la actividad que esperaba con los universitarios por un par de expulsiones, pero sobre todo por problemas de salud.

Y es que el entonces capitán auriazul padeció coronavirus (COVID-19) en dos ocasiones, y aunque ya está con FC Juárez, el ‘Lobo’ sigue padeciendo las secuelas del virus que ha azotado a más de dos millones mexicanos. Así lo reveló este jueves en entrevista con el diario Récord.

El torneo pasado en lo personal no fue bueno porqué tuve problemas de salud, porque me dio coronavirus dos veces, tuve dos expulsiones y no me dejó estar tranquilo. Pero en lo grupal si fue el mejor torneo porque me ha tocado llegar a semifinales y ahora me tocó llegar a la Final

El dorsal “6” del conjunto fronterizo asegura que desde su contagio tiene dificultades para respirar, aun realizando actividades básicas como subir escaleras, lo que se complica aún más estando en la cancha.

De repente tengo temas en la respiración porque siento que no respiro como antes, o caminando o subiendo escaleras me ahogo un poco no tanto en el juego porque ahí me siento bien, pero en temas de caminar distancias cortas, subir escaleras en casa de repente me siento ahogado siento como si tuviera mocos, me sueno y no tengo nada simplemente se me dificulta un poco respirar entonces es algo difícil