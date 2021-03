“He hecho lo doble que el Canelo y no gano lo mismo”: el fuerte reclamo de la Barby Juárez por la disparidad salarial en el boxeo

Foto: @barbyjuarez / IG.

Las mujeres en el deporte constantemente han denunciado la brecha salarial de la que son objeto al interior de la industria. Esta vez, Mariana “La Barby” Juárez fue quien alzó la voz al recalcar que “ha hecho el doble” de cosas que Saúl “El Canelo” Álvarez y sus ingresos no son equiparables.

Cerca del Día Internacional de la Mujer, la boxeadora reflexionó acerca de las diferencias entre el boxeo masculino y el femenino. Recordó, en entrevista con Publimetro, que el box no era legal para las mujeres cuando ella comenzó a practicarlo. “No estaba legalizado (...) no fue nada fácil. Lo malo es que querían a los mujeres en peleas de relleno, no se imaginaban a una mujer peleando bien”, comentó

Las desigualdades entre hombres y mujeres en el ring han sido permanentes. Señaló que durante su carrera, las boxeadoras eran vistas con mucho “morbo” a la hora de salir a pelear y detalló, además, que no existe la misma exposición en el deporte femenino que en el masculino.

“He hecho lo doble del ‘Canelo’ y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas”, expresó a la periodista Gabriela Acosta.

La boxeadora ejemplificó la disparidad salarial comparando su sueldo con el de Saúl "El Canelo" Álvarez (Foto: Instagram/Canelo)

Confesó que le da “mucho coraje” que exista esa desigualdad salarial y comentó que si ella hubiera sido hombre, ahora, con los campeonatos y victorias que ha obtenido, estaría viviendo en Lomas de Chapultepec o manejando un auto de lujo.

Sin embargo, “bueno vivimos en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Ursula y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo”.

Reconoció que tiene que trabajar el doble y cumple con el rol de deportista y de madre. “Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres”.

En 2020 el Consejo Mundial de Boxeo propuso quitar la leyenda “Female” Mujer de los cinturones de las campeonas con el objetivo de ser más equitativos. Sin embargo, no se tomaron medidas en el aspecto salarial del sector.

“Estamos convencidos de que ser un campeón no es una cuestión de género, sino de coraje y fuerza de voluntad”, argumentó el CMB.

2La Barby Juárez ha sido tres veces campeona del mundo (Foto: Instram/barbyjuarez)

Esta no es la primera vez que “La Barby” denuncia desigualdad salarial en el boxeo. En una entrevista que dio a José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, aseguró que su trabajo no se valora de la misma manera que el de los hombres.

“Nuestro trabajo no se valora como debe ser. Yo soy tres veces campeona del mundo, si yo hubiera sido hombre y hubiera hecho esto, viviría en las Lomas de Chapultepec, andaría manejando un Land Rover y con seguridad atrás”, comentó en aquella ocasión

A nivel mundial se han presentado esfuerzos para atenuar la disparidad salarial. Por ejemplo el Convenio C100 de la Organización Mundial del Trabajo de 1951 que promueve la igualdad de remuneración masculina y femenina por realizar el mismo trabajo y el el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que se enfoca en el mismo sector.

