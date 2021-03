Salió a la luz la apuesta más alocada de Michael Jordan: “Mandó a su sobrino a buscar medio millón de dólares más”

Michael Jordan es un amante de las apuestas porque despiertan su costado más competitivo (Foto: REUTERS)

Uno de los rasgos más distintivos de la personalidad de Michael Jordan, y que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, es su competitividad. En The Last Dance se pudo ver que solía tomarse todos los desafíos de forma personal y le encantaban las apuestas, no porque fuera un ludópata, sino porque adoraba competir. Y hay muchas anécdotas que reflejan ese costado suyo, como una que acaba de salir a la luz.

En diálogo con el podcast ‘All Things Covered’ de CBS Sports, el ex NBA Antoine Walker contó quizás la apuesta más alocada de MJ, quien aquella vez puso en juego mucho dinero en una partida de cartas que duró 36 horas.

“Cuando Michael llamaba la apuesta inicial siempre subía un poco. Es una cifra que todo el mundo tiene que traer a la mesa. En este caso eran 20.000 dólares para entrar en la partida. Si no tenías ese dinero no podías jugar. Recuerdo que en aquella ocasión jugamos 36 horas seguidas. Jugamos contra otros dos jugadores, Mike y yo éramos pareja. Y llegamos a ir perdiendo 900.000 dólares”, relató Walker.

Antoine Walker, ex jugador de los Boston Celtis, fue quien reveló la anécdota sobre las apuestas de Michael Jordan (Foto: REUTERS)

No solo llevaban mucho tiempo de juego, sino que el dinero sobre la mesa era cada vez mayor y estaba al límite de alcanzar las siete cifras. El ex jugador Boston Celtics, Dallas Mavericks, Miami Heat y Minnesota Timberwolves dijo incluso que Jordan decidió posponer un par de horas la conferencia de prensa de su regreso a la NBA porque estaba muy compenetrado en la partida.

“Yo me iba a Boston en un par de días, así que llevaba 100.000 dólares. Siempre tenía dinero encima. Jordan tenía USD 200.000, pero en un momento de la partida mandó a su sobrino a por USD 500.000 más. La otra pareja también tenía dinero. Acabamos perdiendo 180.000 dólares porque Michael estaba demasiado cansado. Literalmente se estaba durmiendo encima de la mesa”, contó quien fuera campeón con Miami Heat en 2006.

Antoine Walker también aclaró que en el momento que Mike le dijo a su sobrino que vaya a su casa por el medio millón, le dijo que estaban en una bolsa de golf y que no permitiera que su esposa lo viera llevándose ese dinero en efectivo.

Michael Jordan participó de esa maratónica partida de cartas en la que apostó mucho dinero antes de anunciar su regreso a la NBA.

Si bien esta historia es bastante alocada, no es la única que se conoce sobre Michael Jordan apostando justo antes de un gran evento en su carrera deportiva. Durante los playoffs de 1993 con los Chicago Bulls, se supo que MJ fue visto apostando en Atlantic City la noche anterior al duelo ante New York Knicks en las Finales de la Conferencia Este.

