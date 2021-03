La medallista olímpica Vianney Trejo reveló que fue acosada por un video en Tik Tok: “No hice un baile para que la gente lo sexualizara”

Por medio de sus redes sociales, Vianney Trejo Delgadillo, atleta paralímpica, habló del mal momento que pasó al subir un video a Tik Tok donde salía mostrando diversos cambios de trajes de baño al ritmo de una canción.

La nadadora mexicana explicó que los internautas mal interpretaron su video y empezó a recibir mensajes con insinuaciones sexuales por lo que aceptó que sintió acoso de los usuarios de esa red digital.

La deportista compartió el video por ser una actividad de diversión y ocio para ella, sin embargo, lamentó que las personas “sexualizaran” su contenido. A través de su cuenta oficial de Instagram, con la leyenda “NO quiero tu piropo, quiero tu respeto!”, explicó a sus seguidores su opinión de lo acontecido y cómo se sintió al respecto.

Vianney Trejo (Foto: TikTok@vianneytrejod)

“Yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, obviamente sí baile pero no lo hice para que la gente lo sexualizara de esta forma”, explicó la medallista olímpica. También destacó el tipo de comentarios que fueron irrespetuosos para ella y a todas las mujeres.

Además destacó que algunos de los perfiles que localizó eran de adultos mayores con familias e hijas, a pesar de ello, los usuarios se atrevieron a escribir palabras obscenas o insinuaciones sexuales hacia la nadadora olímpica.

“Encontré todo tipo de comentarios, se me hicieron una falta de respeto, y no solamente a mi persona sino a todas las mujeres. Es realmente increíble la falta de respeto que hay hacia las mujeres, algo que me sorprendió y me dejó anonadada fue que muchas personas que me hicieron comentarios tenían fotos con su hija o esposa”, detalló Vianney Trejo.

Vianney Trejo (Foto: TikTok@vianneytrejod)

Por último, la deportista habló de algunos comentarios que fueron enfocados en su discapacidad, sin embargo, ella aceptó que también se burla de su situación y que no es algo que la afecte ya que acepta su cuerpo y de sus logros como deportista paralímpica.

Su video de explicación sumó más de 5 mil reproducciones, incluso la clavadista olímpica, Paola Espinoza, respondió su publicación escribiéndole comentarios positivos sobre su actitud y la valentía con la que denunció el acoso que vivió en internet.

“Eres admirable en todos los sentidos, que nada ni nadie apague tu luz. Te quiero y eres muy valiente al denunciar y hablar de estas agresiones que no mereces tú ni nadie. Eres una campeona”, escribió la doble medallista olímpica en clavados.

(Foto: Instagram vianneytrejod)

Vianney Marlen Trejo Delgadillo originaria de la Ciudad de México es integrante de la delegación mexicana de deportistas paralímpicos, también es estudiante de la licenciatura de psicología. Empezó a practicar la natación a los ocho años de edad, nació con una malformación congénita en la mano izquierda.

Tiene dos récords en los Juegos Parapanamericanos de Canadá 2015 por mejor tiempo en los 400 metros libres y 100 metros dorso, en ambas competencias subió al podio. En esa competencia sumó su mayor colección de medallas en las pruebas de 200 metros y 50 metros obtuvo medalla de plata al igual que en los 50 metros y 100 metros libres.

Su participación en la Paralimpiada Nacional México 2015 fue la máxima ganadora de medallas, obtuvo seis medallas de oro en la disciplina que practica, su última participación deportiva fue en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú en 2019 donde logró subir al podio ganador.

