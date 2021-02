Nicolás De La Cruz contó que sufrió depresión: “Me despertaba sin ganas de ir a entrenar”

Nicolás De La Cruz habló sobre la depresión (Foto: Reuters)

Nicolás De La Cruz atraviesa un enorme presente en lo futbolístico, al convertirse en una de las principales figuras de River Plate y ganarse la consideración del Maestro Oscar Washington Tabárez para ser convocado a la Selección de Uruguay.

Sin embargo, en diálogo con 100% Deporte, programa que se emite por la cadena uruguaya Sport 890, contó por primera vez uno de los peores momentos que vivió a lo largo de su carrera cuando fue consultado por lo sucedido con su coterráneo Santiago Morro García. El futbolista de Godoy Cruz, producto de una depresión, decidió quitarse la vida en los primeros días de febrero de este año.

“Fue muy duro lo que pasó con Santiago. Yo lo viví muy de cerca porque a mi me pegó mucho la depresión, por suerte tuve el apoyo de mi familia para salir adelante. Hay que dejarse ayudar”, fueron las primeras palabras que esbozó el mediocampista del conjunto millonario durante una entrevista con una radio de su país.

De La Cruz, ante la falta de continuidad y el hostigamiento por parte del público, reconoció que rondó por su cabeza ponerle punto final a su carrera de manera prematura: “Estuve bajoneado al punto de no querer seguir con esta profesión. Hubo momentos donde no jugaba, me insultaban, no me salían las cosas y me despertaba sin ganas de ir a entrenar. Por suerte tuve a mi familia, fue un proceso de aprendizaje”.

Nicolás De La Cruz se convirtió en una de las figuras de River (REUTERS/Ernesto Ryan)

El hombre surgido del Liverpool de Uruguay llegó al Millonario a mediados de agosto de 2017 y conquistó cinco títulos: dos Copas Argentina, una Supercopa Argentina, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. En total disputó 99 encuentros, en los que marcó 18 goles y brindó 24 asistencias.

El charrúa también hizo mención también a la extensión de su vínculo con River hasta diciembre de 2022 (finalizaba en junio de este año). “La renovación estaba encaminada hace un tiempo atrás. Siempre tuve tranquilidad y por suerte pudimos llegar a buen puerto”, comentó. No obstante, luego aclaró que “en el período de pases de junio vamos a escuchar ofertas”.

Si bien manifestó que “la Premier es una de las ligas que más me seduce. El fútbol europeo para mi seria un salto muy grande”, rápidamente dejó en claro: “Hoy estoy muy contento y me enfoco en lo que es River”.

Sus palabras también pueden ser consideradas un guiño para los dirigidos por Pep Guardiola, equipo que lo tuvo en su radar en el último tiempo. “Vi lo del Manchester City en la prensa, pero todos esos temas se los dejo a Paco Casal (su representante). Él no me dijo nada y yo tampoco le pregunté”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: