José Ramón Fernández retó a David Faitelson a aparecer como el “Perro” Bermúdez

La polémica surgió después de que el futbolista pidiera una segunda oportunidad al club América tras caso de violencia doméstica. (Foto: Especial)

Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) diera a conocer la sanción al Club América por alineación indebida en el juego contra Atlas el pasado domingo 21 de febrero, el comentarista deportivo David Faitelson fue tendencia con el hashtag #LordDeudor por una apuesta que realizó sobre la apelación que tomaría la FMF.

En su cuenta de Twitter, el periodista afirmó que no le quitarían la victoria a los Americanistas, estaba tan seguro de su predicción que decidió hacer una apuesta pública con sus seguidores de internet y todos los usuarios de la red social.

“1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América... Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mí... Mejor me callo”, escribió Faitelson en su cuenta oficial.

El comentarista hizo una apuesta pública sobre el tema de la alineación del América (Foto: captura de pantalla Twitter)

Dicho comentario fue retomado por diversos personajes del ámbito deportivo y de entretenimiento, la mayoría retó al analista para que cumpla su palabra. Uno de ellos fue Joserra, colaborador de ESPN.

Su compañero y maestro José Ramón Fernández incitó a David para que llegara el día de hoy al programa Cronómetro de ESPN con la cabeza rapada, Fernández pidió que luciera como Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como el “Perro” Bermúdez.

“Espero verte hoy en #Cronómetro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta”, escribió Joserra en Twitter.

José Ramón retó a Faitelson para raparse (Foto: captura de pantalla Twitter)

Por su parte, el conductor de televisión Jorge “el Burro” Van Rankin le escribió a Faitelson para que cumpliera con su palabra y no quedar como #LordDeudor. Le exigió comportarse como “caballero” ante las magnitudes de su apuesta.

“Como te amaneció querido @Faitelson_ESPN A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor ?@ClubAmerica @reformacancha @record_mexico o que opinan queridos amigos? Tiene q cumplir? Eso es de caballeros...”, reclamó Jorge Van Rankin.

La respuesta que dio David Faitelson al “Burro” Van Rankin causó que los internautas le hicieran memes por sus explicaciones y la falta de credibilidad a sus argumentos, explicó que no tenía una casa propia en consecuencia no podía regalarla.

El "Burro" Van Rankin también se unió a las exigencias para que David pague su apuesta (captura de pantalla Twitter)

Además, en su explicación etiquetó al ex futbolista azulcrema Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, para que se uniera a la causa de cortarse el cabello y beneficiar a niños con un apoyo económico.

“@burrovan. Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?”, escribió Faitelson.

Así reclamó Van Rankin a David Faitelson (captura de pantalla Twitter)

Por último, el locutor de radio le dejó la tarea del debate a José Ramón, agregó un comentario más para referirse a la falta de valor de Faitelson, dijo que él “no tiene pantalones”.

“Ntp (no te preocupes) solo para la próxima que hables, ten un poquito más de pantalones, vete a echar tus vino espumoso con @joserra_espn porque se va calentar!”, finalizó Van Rankin.

José Ramón Fernández realizó una encuesta en Twitter para darle una segunda oportunidad a Faitelson (Foto: captura de pantalla Twitter)

José Ramón no se quedó sin hacer nada y empezó una encuesta en Twitter para darle una “última oportunidad” a Faitelson para aparecer pelón en el programa Futbol Picante de esta noche donde ambos colaboran y comparten el panel de debate.

“Le damos una ultima oportunidad a David para cumplir su apuesta y verlo ‘pelón’ esta noche en Fútbol Picante. ¿David pagará su apuesta?”, preguntó Fernández.

David Faitelson se defendió ante las críticas y dijo que no le debe nada a nadie (foto: captura de pantalla Twitter @Faitelson_ESPN)

Tras las constantes exigencias y publicaciones sobre el tema, David Faitelson salió a reconocer su papel como periodista deportivo y no como figura de “espectáculo”.

“No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie”, escribió en Twitter.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: