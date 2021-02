Nahuel Guzmán reconoció que Xolos “amargó” el triunfo de los Tigres por goles de último minuto

Nahuel Guzmán reconoció que tuvieron un sabor amargo este domingo en su victoria contra Tijuana (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UANL, reconoció que tuvieron un sabor amargo este domingo en su victoria contra Tijuana (3-2). Señaló que los dos goles al final del encuentro opacaron su triunfo.

“La sensación grupal es de desazón por los dos goles sobre el final que deja el marcador un poco más ajustado de lo que esperábamos o merecíamos. De todas maneras fue un partido parejo”, expresó en conferencia de prensa.

El arquero argentino anotó que los Xolos no dejaron de buscar el empate a pesar de la abultada diferencia en el marcador. Por ello, recordó las palabras del entrenador de los fronterizos, que minutos antes señaló que estaba conforme con el accionar de sus pupilos.

Guzmán explicó que la Jauría los contuvo en la línea defensiva, por lo que los felinos tuvieron que estar atentos en el contragolpe (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

“Escuché a Pablo Guede en conferencia y estaba muy conforme con que su equipo no haya bajado los brazos hasta el final del partido y tiene que ver con el esfuerzo del rival por llevarse algo de esta cancha. Creo que el rival juega, cuenta y es un equipo que tiene buena posición de pelota”, detalló.

Guzmán explicó que la Jauría los contuvo en la línea defensiva, por lo que los felinos tuvieron que estar atentos en el contragolpe. Sin embargo, destacó que es un buen triunfo ahora que vienen compromisos apretados por el calendario.

“Ellos en el segundo tiempo tuvieron más posesión y nosotros estuvimos un poco más agrupados, intentando ser más contundentes. Al final de cuentas ganamos y eso para una seguidilla de partidos es importante”, subrayó.

El arquero argentino anotó que los Xolos no dejaron de buscar el empate a pesar de la abultada diferencia en el marcador (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

El patón resaltó que los subcampeones del Mundial de Clubes no pueden tener desconcentraciones al final de los encuentros. Opinó que es un tema a tratar para evitar goles sorpresivos.

“Si tengo que mencionar un aprendizaje es tratar de estar 100 por ciento en intensidad hasta el final del partido. No hay que bajar los brazos aún en una victoria holgada porque terminamos un partido con dos goles en contra cuando ya estaba liquidado”, externó.

A su vez, aplaudió el juego de su compañero Nicolás López, quien se llevó los reflectores al anotar dos anotaciones en el partido. Indicó que su buena forma le hace bien al equipo porque la competencia interna mejora el nivel del plantel.

El sudamericano descartó que el poco descanso le afecte a los también monarcas de la Concacaf (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

“Como compañeros conocemos el día a día y el trabajo que viene haciendo el esfuerzo que viene haciendo Nico para poder estar siempre a disposición del entrenador, como todos. En este caso, los partidos que ha jugado le ha tocado convertir y para él está buenísimo”, remarcó.

Por último, el sudamericano descartó que el poco descanso le afecte a los también monarcas de la Concacaf. Aseguró que no será un problema tener varios partidos en las próximas semanas.

“Físicamente estamos muy bien. A mi manera de ver estamos entre los dos o tres equipos mejores preparados físicamente, así que no creo que sea un problema de cara a esta seguidilla de partidos. No me preocupa”, finalizó.

Vale recordar que los Tigres vienen de jugar tres partidos en dos semanas por el Mundialito y dos más en una semana en su regreso a la Liga MX. Ahora, en un periodo de nueve días, se enfrentará a Atlético de San Luis, Toluca y Puebla.

