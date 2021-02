“Lo de hoy es un paso más para entrar a Liguilla”: Larcamón celebró empate de último minuto de Puebla frente a Querétaro

Nicolás Larcamón celebró el empate de último minuto de su equipo frente a Querétaro (Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, celebró el empate de último minuto de su equipo frente a Querétaro (1-1). Señaló que este punto es un paso más para acercarse a la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

“Lo de hoy es un paso más. Podría haber sido la oportunidad de sumar de tres de visitante, pero sumamos y es muy importante por cómo se dio el desarrollo del partido”, comentó el estratega argentino en conferencia de prensa.

A pesar de ello, aclaró que no deben precipitarse por su buena campaña, pues “queda muchísimo recorrido”. “Estamos claros que trabajando de la manera en la que lo estamos haciendo podemos meternos en nuestro objetivo y terminar en las etapas finales del campeonato”, agregó.

Larcamón aclaró que no deben precipitarse por su buena campaña, pues “queda muchísimo recorrido” (Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

El timonel camotero reconoció que el encuentro de este domingo no fue fluido por sus imprecisiones en el medio campo y falta de contundencia al frente del arco. No obstante, anotó que hay puntos a resaltar del desabrido empate.

“Hay muchas cosas que en la balanza dan un saldo positivo. Vinimos a una cancha donde muchos equipos fueron derrotados. Aunque no fue uno de nuestros mejores partidos, fuimos dominadores”, declaró.

Nosotros impusimos las condiciones, pero claramente no estuvimos finos para profundizar en el ataque y pagamos eso a lo largo del partido

El timonel camotero reconoció que el encuentro de este domingo no fue fluido por sus imprecisiones y falta de contundencia (Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Por último, aplaudió a sus pupilos por la anotación de último minutos. Destacó que sus futbolistas no se dieron por vencidos a pesar de que estaban abajo en el marcador en la recta final del encuentro.

“La respuesta frente al gol fue muy positiva porque tan cerca del final podría haber sido un golpe letal para el desarrollo del partido. Sin embargo, el equipo tuvo respuesta, no se desesperó y encontró el empate”, finalizó.

Ahora, los poblanos tendrán que seguir su buen torneo cuando reciba a los Rayos de Necaxa, equipo que llegará a la Angelópolis urgido de puntos y con la necesidad de conseguir un triunfo de visitante.

Pity preocupado por funcionamiento de Querétaro

Héctor Altamirano reconoció que su equipo tuvo un mal partido contra La Franja (Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Héctor Altamirano, entrenador de los Gallos Blancos, reconoció que su equipo tuvo un mal partido este domingo contra La Franja. Indicó que tuvieron un retroceso a comparación de los compromisos pasados.

“En términos generales creo que no fue un buen partido. Veníamos mejorando; en el partido pasado hicimos un partido mucho mejor en volumen de juego y hoy el equipo vuelve a mostrar un rostro que me debe de ocupar”, externó.

A su vez, el técnico mexicano admitió que la diana de su equipo no fue merecida, pero anotó que debieron aprovechar la ventaja que ya habían conseguido. “Lo teníamos que haber defendido a muerte y no fue así. Otra vez en una situación que no controlamos terminamos perdiendo puntos”, añadió.

El técnico mexicano admitió que la diana de su equipo no fue merecida, pero anotó que debieron aprovechar la ventaja (Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

El Pity reiteró que no está contento con el funcionamiento de sus futbolistas. “Desde luego no me gustó porque veníamos en una sintonía diferente. Lo que nos debe de caracterizar hoy no lo vi y eso me preocupa”, señaló.

Por último, el timonel indicó que deben tener una mejor regularidad, por lo que advirtió que tiene que ir por un triunfo contra Mazatlán la próxima fecha. “El equipo necesita encontrar esa victoria de visita que nos permita volver a crecer y no empezar desde cero”, concluyó.

