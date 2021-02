“No tengo nada en Europa”: Ignacio Ambriz descartó estar distraído en León por vivir el sueño del Viejo Continente

Ignacio Ambriz descartó que esté distraído por una posible oferta para dirigir a Europa (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Ignacio Ambriz, entrenador de León, descartó que esté distraído por una posible oferta para dirigir a Europa. Explicó que, a pesar de su deseo por ir al Viejo Continente, está concentrado en el equipo.

“Me dicen que estoy distraído porque me quiero ir a Europa, yo allá no tengo nada. Simplemente yo dije mi sentir, de que tenía ilusión de poderme ir, pero parece que me lo toman siempre a mal. No tengo nada, estoy muy tranquilo con León, con el apoyo de Jesús Martínez y el equipo está bien”, señaló en conferencia de prensa.

A su vez, pidió que ya no se hable de su renovación de contrato con el actual monarca del fútbol mexicano. “Todavía no hay nada arreglado, pero no es algo que me inquieta o me apura”, agregó.

Ambriz explicó que, a pesar de su deseo por ir al Viejo Continente, está concentrado en el equipo (Foto: Cortesía/ Club León/ Sebastian Laureano Miranda/ Imago7)

Y es que los esmeraldas no han tenido un buen primer tercio del campeonato. Sin embargo, este domingo regresaron a la senda del triunfo al vencer a los Pumas de la UNAM (0-1), con quién se enfrentaron en la final del torneo anterior.

A pesar de ello, el estratega mexicano apuntó que no estaba desesperado por la falta de resultados. Subrayó que el amargo momento en la Liga MX lo exaltó la prensa e indicó que él estaba confiado en que retomarían el camino.

“Estar desesperado no, ustedes eran los desesperados con sus notas. Yo estaba tranquilo, sabiendo que el equipo tarde o temprano tiene que volver a agarrar el nivel que ha mostrado durante dos años”, mencionó.

Los esmeraldas regresaron a la senda del triunfo al vencer a los Pumas de la UNAM (Foto: Cortesía/ Club León/ Sebastian Laureano Miranda/ Imago7)

Vale recordar que los Panzas Verdes, de siete partidos disputados, sólo suman dos triunfos en el semestre. No obstante, Ambriz minimizó la falta de puntos y aclaró que sus futbolistas estaban tranquilos para volver a conseguir un triunfo.

“Este es un equipo que acaba de ser campeón y la presión siempre va a existir contra el campeón, pero no nos incomoda. Hablo con ellos, los veo en el día a día, cómo entrenan y no había presión. Sí estábamos inquietos porque no habíamos tenido un inicio de torneo así, pero también es difícil mantener una línea muy alta”, expresó.

Sobre el encuentro contra los universitarios, Nacho mencionó que este triunfo era necesario para el grupo. “Los dos equipos se veían mermados, pero rescatamos que hoy pudimos sacar tres puntos muy necesarios que tanta falta nos hacía”, detalló.

Los Panzas Verdes, de siete partidos disputados, sólo suman dos triunfos en el semestre (Foto: Cortesía/ Club León/ Sebastian Laureano Miranda/ Imago7)

“Independientemente de la racha que llevaban ellos, ha sido un partido muy parejo, muy trabado por muchos momentos. Al final nosotros nos llevamos el resultado y nos viene bien porque ya llevábamos dos partidos perdidos”, añadió.

Por último, el timonel de los guanajuatenses respondió a los cuestionamientos por movimientos sorpresivos en su 11 titular como el de Rodolfo Cota o Fernando Navarro. Apuntó que son decisiones tácticas y que ha buscado varias variantes para su equipo.

“Todo lo que hago lo platico con ellos, de plasmarlo en la pizarra y que se sientan a gusto. Por eso de repente hay algunos cambios porque yo también necesito menear un poco la parte de cómo veníamos jugando. Puede costar, pero el equipo tendrá mejores recursos”, finalizó.

Ahora Ambriz y sus pupilos tendrán una dura prueba el próximo fin de semana cuando se enfrenten a Cruz Azul, sublíder de la competencia y que hila cinco triunfos consecutivos.

