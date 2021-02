Pablo Guede minimizó que Tigres haya terminado con el invicto de Xolos en la Liga MX

(Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Pablo Guede, entrenador de Tijuana, minimizó que su equipo perdiera el invicto frente a los Tigres de la UANL (3-2). Señaló que la derrota de este domingo no fue para poner los pies sobre la tierra porque su equipo siempre estuvo concentrado en el triunfo.

“No me importaba porque sabes que en algún momento vas a perder. No es como que nos ponga los pies en el suelo porque nunca los levantamos, porque el equipo trabaja y no se relajó nunca”, mencionó en conferencia de prensa.

El estratega argentino mencionó que su caída servirá para madurar y mejorar los errores que cometieron. “No hay que darle muchas vueltas porque, si vas a la cancha de Tigres y en 15 minutos estas dos cero, es muy difícil que ganes porque son un gran equipo”, agregó.

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

El entrenador reiteró que las equivocaciones les costó la derrota de este fin de semana. Aunque señaló que sus pupilos intentaron remontar la abultada diferencia de goles, la buena defensiva de los felinos y las anotaciones tempraneras condicionaron el encuentro.

“Cuando te equivocas con estos equipos no te perdonas y fue lo que nos pasó. Nos equivocamos y de ahí costó desarrollar el juego que queríamos hacer en el partido de hoy. Por mucho tiempo lo pudimos hacer, pero ya ellos se replegaron y los espacios no parecieron”, explicó.

Guede descartó que hayan tenido problemas en la ofensiva, tomando en cuenta que los Xolos anotaron sus dos goles en los minutos finales del duelo. “Hoy tuvimos varias y pudimos meter las últimas dos, pero eso es el fútbol, el tema es que generamos ante un equipo que se defiende muy bien”, detalló.

(Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

A su vez, apuntó que las dos dianas fronterizas no fueron gracias a la reacción de Iván López. Mencionó que sus futbolistas buscaron con insistencia un gol que los acercara en los cartones y anotó que deben mejorar en los errores durante el partido.

“No creo que haya sido solo la reacción de Gacelo, sino de todo el equipo. Nosotros no bajamos los brazos nunca; Gacelo acertó con el gol, metimos otro gol más, pero lo fundamental en trabajar es bajar los errores no forzados”, externó.

El sudamericano expuso que sus jugadores esta noche no tuvieron errores por destreza del rival, sino por desconcentraciones. Sin embargo, destacó que La Jauría mantuvo el planteamiento hasta el final.

“Cometemos errores sin que el rival nos fuerce a cometerlos, pero no siempre vamos a poder estar tan finos o con el 100 por ciento de los pases acertados. Hoy terminó en dos goles goles en 15 minutos y se te complica todo el plan que teníamos, pero lo que me queda es que no perdimos las formas”, comentó.

(Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Por último, resaltó que la entrega de sus pupilos para buscar el triunfo a pesar de la prolija diferencia. Reiteró que el planteamiento táctico fue seguido al pie de la letra, por lo que la derrota tiene que servir como experiencia para el futuro.

“Me gustó la entrega del equipo hasta el minuto final. Me gustó que no perdimos las formas nunca, por más que a veces no estábamos acertados, y esto nos tiene que servir para seguir creciendo”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA