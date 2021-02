El consejo de un ex compañero de la selección argentina a Messi sobre su futuro: “Si decide irse, me encantaría verlo en el City”

Pablo Zabaleta habló del posible futuro de Messi fuera de Barcelona (NA)

El futuro de Lionel Messi todavía es incierto. A la espera de lo que sucederá con las elecciones que se llevarán a cabo en marzo en Barcelona, el histórico número 10 del conjunto blaugrana sigue demostrando porque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Este sábado en un nuevo encuentro por la liga española, el rosarino fue genio y figura ante el Alavés: anotó dos goles brillantes para el 5-1 en favor de su equipo.

En la antesala del cruce ante el París Saint Germain por los octavos de final de la Champions League, uno de los ex compañeros que tuvo Messi en la selección argentina analizó el posible futuro del astro después de junio, fecha en la que se le vencerá su contrato con el Barcelona.

En una entrevista que le brindó al Sunday Mirror Sport, Pablo Zabaleta no dudó cuando le consultaron sobre el destino de Leo. “Si Lionel Messi decide dejar el Barcelona y quiere jugar en la mejor liga, entonces tiene que experimentar la Premier League por sí mismo. Es algo que le interesará, porque todos los jugadores que conozco siempre me preguntan cómo es la Premier League”, dijo el ex lateral derecho de la selección argentina.

Al mismo tiempo, Zabaleta se mostró sorprendido por la situación que le toca atravesar a su compatriota en la institución a la que convirtió en una de las más importantes en el mundo del fútbol. “Nunca pensé que veríamos una situación en la que Leo no quisiera ser jugador del Barcelona. Creo que es ridículo que el Barcelona pueda cometer tantos errores que alguna vez se sienta infeliz de formar parte de ese club”, dijo.

“Quizás el nuevo presidente convenza a Leo de que se quede porque sé que su familia está realmente asentada en Barcelona. Pero si decide irse, me encantaría verlo en el City” , agregó Zabaleta.

Messi y Pep Guardiola podría volver a reunirse en el Manchester City si Leo decide dejar Barcelona (Reuters)

El defensor, que inició su carrera futbolística en San Lorenzo, de Argentina, luego pasó por el Espanyol, de Barcelona, hasta que llegó Manchester, lugar en donde se convirtió en una pieza clave en el crecimiento de un equipo que se transformó en uno de los más poderosos de la Premier League. En las nueve temporadas que vistió la camiseta de los Ciudadanos, Zabaleta disputó más de 300 partidos y festejó seis títulos.

“Leo ha estado en La Liga durante años y creo que sería una gran atracción para él experimentar el fútbol inglés. Y el Manchester City ofrece las condiciones perfectas. Conoce muy bien a Pep, conoce a Txiki Begiristain (director deportivo) y a Ferran Soriano (director ejecutivo), y también al Kun Agüero. Sería una gran decisión si Leo se marcha del Barcelona. Pero si eso es lo que quiere, sería bueno para él ir a un club que ya tiene gente que puede ayudarlo a asentarse”, analizó el ex defensor sobre el escenario que Messi encontraría si decide mudarse a Inglaterra.

“Cuando has estado en un club durante tanto tiempo, mudarte a un lugar nuevo puede ser muy extraño. Estoy seguro de que clubes como el Paris Saint-Germain y la Juventus también estarían interesados en ficharlo, pero creo que el City sería el mejor lugar para ir después del Barcelona”, concluyó el hombre que se retiró en octubre de 2020 con la camiseta del West Ham inglés.

