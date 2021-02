Santiago Solari sueña con volver al Mundial de Clubes como entrenador de América

Santiago Solari admitió que está ansioso por ir al Mundial de Clubes con las Águilas (Foto: Cuartoscuro)

Santiago Solari, quien lleva unos meses al frente del América, admitió que está ansioso por ir al Mundial de Clubes con las Águilas. Sin embargo, aclaró que primero deben conseguir el boleto al ganar la Liga de Campeones de la Concacaf.

“El Mundial de Clubes es maravilloso y para llegar hay que ganar primero, es un torneo que me encanta, representé a tres confederaciones y como entrenador quiero volver con América”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Vale recordar que el timonel argentino ya ha participado en el máximo torneo a nivel de clubes de la FIFA. La primera fue como jugador con el Atlante y la segunda cuando dirigió al Real Madrid.

Los azulcremas se medirán contra Olimpia de Honduras en los octavos de final (Foto: Twitter/ @clubamerica)

Y es que este miércoles la Concacaf realizó el sorteo para la Concachampions. Los azulcremas se medirán contra Olimpia de Honduras en los octavos de final, primera ronda de la competencia internacional.

Sobre su rival, el estratega reconoció que tendrán a un duro contrincante. “Es un equipo muy ganador de su país y tiene experiencia internacional y si bien en estas instancias todos son difíciles puedo decir que Olimpia es de los menos accesibles”, expresó.

A su vez, Solari admitió que su equipo tiene la etiqueta de favorito, ya que es el máximo ganador de la competencia. Sin embargo, aclaró que se desprende de esos calificativos porque primero deben jugar los partidos.

El timonel argentino ya ha participado en el máximo torneo a nivel de clubes de la FIFA (Foto: Ettore Ferrari/ EFE)

“Esos títulos no los pongo yo, los pone la historia y si el América es el que más lo ganó es así. Y huyo de esos adjetivos y lugares comunes porque hay que jugar y competir”, indicó el director técnico.

Por último, el sudamericano descartó que al club de Coapa le vaya afectar la logística del torneo. Anotó que un equipo grande no puede poner excusas, en especial por la cantidad de jugadores que tiene para solventar varios encuentros en la semana.

“Los equipos grandes siempre tienen más de un torneo y tienen plantillas para todo y los jugadores si están bien físicamente pueden jugar miércoles domingo y eso no preocupa. Es cierto que los viajes hacen más duro, pero no es ajeno a los futbolistas y eso no puede ser excusa”, finalizó.

Todo listo para la Concachampions 2021

Monterrey, Cruz Azul, América y el campeón León ya conocen sus rivales para la Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Twitter/ @TheChampions)

Este miércoles la Concacaf realizó el sorteo para la Liga de Campeones, competencia que iniciará el 6 y 8 de abril. Con ello, Monterrey, Cruz Azul, América y el campeón León ya conocen sus rivales para comenzar su camino rumbo al Mundial de Clubes.

Para la ronda de los octavos de final, las Águilas se medirán contra Olimpia de Honduras, mientras que Rayados lo hará contra Atlético Pantoja de República Dominicana. La Máquina se enfrentará al Arcahaie FC de Haití y los Panzas Verdes chocarán contra el ganador de Hamilton Forge y Toronto FC de Canadá.

A su vez, Alajuelense se verá las caras contra Atlanta United y Deportivo Saprissa de Costa Rica ante el Philadelphia Union. Maratón de Honduras será el rival del Portland Timbers y Real Estelí tendrá un duelo contra Columbus Crew.

Vale recordar que en la pasada edición, donde fueron campeones los Tigres de la UANL, fue el primer torneo con el formato actual. Esto consta de enfrentamientos que empiezan desde los dieciseisavos de final a dos partidos hasta llegar a la coronación del nuevo monarca de la Confederación.

