Raúl Gudiño reveló bronca en el vestidor de las Chivas tras derrota frente Atlético de San Luis

Raúl Gudiño reveló que dentro del vestidor de las Chivas de Guadalajara hubo una bronca tras perder contra Atlético de San Luis (3-1). Sin embargo, apuntó que es parte de los resultados, por lo que deben de trabajar sobre eso para volver a buscar los triunfos.

“No pasa nada, a veces también con las victorias, por alguna jugada se puede decir de todo, a final de cuentas además de futbolistas somos seres humanos, en ese tipo de situaciones claro que un resultado negativo cambia las formas en cómo uno puede decir todo, creo que lo mejor es exigir y ser autocrítico, aceptar la crítica y darle para delante para poder trabajar”, comentó el guardameta en entrevista con TUDN.

El joven arquero reconoció que al interior del cuadro rojiblanco existe un sabor amargo por los malos resultados del inicio del campeonato. A pesar de ello, anotó que el periodo de crítica terminó y ya trabajan para buscar recomponer la situación.

“Hay poco de amargura, esa sensación de querer revertir esa situación, pero somos conscientes que en equipo podemos seguir adelante de esto. Tuvimos días para tener autocrítica, se habló en estos días de lo que sucedió para revertir la situación y obtener la victoria”, sentenció.

Y es que el Rebaño Sagrado empezó el semestre de nueva cuenta con dudas. Además de la derrota contra la franquicia colchonera, suman dos empates (Puebla y Toluca) y han recibido cinco goles en tres partidos.

Vale recordar que en el campeonato anterior iniciaron de manera similar, pues solo habían conseguido tres puntos en sus primeras tres jornadas. Por esa razón, la directiva rojiblanca cesó a Luis Fernando Tena y trajo a la dirección técnica a Víctor Manuel Vucetich.

No obstante, al interior de la institución jalisciense aseguraron que no viven una crisis. El defensor Antonio “Pollo” Briseño aseguró este martes que el mal paso del equipo es “exagerado” por la prensa.

“Se exagera. El torneo pasado estuvimos peor y terminamos en sexto lugar. No se inicio de la mejor manera, pero ganando el sábado va a cambiar todo. Esa palabra no va. Si al final del torneo no se califica entre los primeros ocho o el repechaje, ahí sí es una crisis”, mencionó en conferencia de prensa.

El zaguero explicó que en la semana ya han analizado la situación por la que vive el conjunto tapatío. “Estamos conscientes de lo que debemos hacer el próximo partido para revertir esto”, detalló.

“Creo que es un análisis muy profundo, más al interior, dejamos hacer varias cosas. No podría dar una respuesta concreta que pasa por todos, desde el utilero hasta directivo, pero somos los principales responsables como jugadores. Esto no puede seguir, debemos ganar sí o sí, más de local. Es un análisis profundo, pero sacar la victoria el sábado va a ser otra cosa”, finalizó.

Ahora los pupilos de Víctor Manuel Vucetich tendrán que sacar con urgencia una victoria cuando se enfrenten a Juárez. Para su fortuna, el equipo fronterizo tampoco pasa por un buen momento, ya que también suman dos puntos en el torneo.

El partido entre Chivas y Bravos será el próximo sábado 30 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena IZZI.

