Lucas Passerini no descartó volver a Cruz Azul para la siguiente temporada (Foto: Cuartoscuro)

Lucas Passerini, delantero del Atlético de San Luis en la Liga MX, habló sobre la actualidad de Cruz Azul, su ex equipo y dueño de su carta. Aseguró que los futbolistas que están en La Máquina tienen lo suficiente para poder salir de la complicada situación que viven.

“Ya hace más de seis meses que salí. Es una institución grande, más que apoyar al grupo de compañeros, son jugadores capacitados para revertir la situación y sacar esto adelante”, aseguró el argentino en conferencia de prensa este miércoles.

Vale recordar que el club celeste desde el cierre del año ha tenido una baja de juego por derrotas dolorosas, además de sufrir por temas extra deportivos. Sin embargo, el ariete albiceleste no rechazó la idea de regresar al equipo que lo trajo a México.

“Obviamente que Cruz Azul es dueño de mi carta. Trataré de que en estos seis meses pueda hacerlo de la mejor manera defendiendo a San Luis. Cuando termine el campeonato veremos en qué situación estamos; si uno se merece volver o seguir trabajando para ganárselo para ir a Cruz Azul”, explicó.

El sudamericano adelantó busca ganarse un lugar con la franquicia colchonera, donde ya acumuló sus primeros minutos en Liga MX (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Y es que Passerini no ha mostrado su mejor forma desde que llegó a tierras aztecas. Con los cementeros apenas consiguió sumar 33 minutos en el campo de juego, mientras que en Necaxa vivió su momento más regular al jugar 16 partidos y gritar en tres ocasiones una anotación.

Sin embargo, el sudamericano adelantó que busca ganarse un lugar con la franquicia colchonera, donde ya acumuló sus primeros 45 minutos hace unas semanas. Adelantó que está trabajando para poder sumar más tiempo en la cancha.

“Hoy me toca estar en San Luis y primero tengo que trabajar, entregarme el 100 y ganarme unos minutos. Como digo siempre, en el lugar que me toque intentaré sumar, tenga que jugar o no trataré de ser positivo. Mirar siempre para adelante”, explicó.

Recordó que apenas lleva un mes en el equipo potosino, razón por la que no estuvo presente en toda la pretemporada con el entrenador Leonel Rocco (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Recordó que apenas lleva un mes en el equipo potosino, razón por la que no estuvo presente en toda la pretemporada con el entrenador Leonel Rocco. “Si bien llegué un poco tarde a la pretemporada y no me pude poner bien físicamente, pero ya estoy a punto”, detalló.

Por último, el romperedes alabó al campeón de la Liga MX León, quienes serán sus próximos rivales en el campeonato. Indicó que a los esmeraldas les costó el inicio de la campaña, pero anotó que no han dejado de ser el gran equipo de la temporada pasada.

“Por algo es el vigente campeón. Viene de demostrarlo todo el torneo, después en la Liguilla ha sacado ese nivel que lo caracteriza. En las primeras fechas les costó aceitar esa idea de juego, pero no dejan de ser el campeón”, mencionó.

Passerini aseveró que buscarán demostrar que no fue una casualidad su triunfo contra Chivas en la fecha anterior (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

A pesar de ello, Passerini aseguró que los potosinos seguirán con el planteamiento aguerrido que han mostrado. Aseveró que buscarán demostrar que no fue una casualidad su triunfo contra Chivas (3-1) en la fecha anterior.

“Nosotros iremos con nuestras armas. Trataremos de seguir metiendo con intensidad, con nuestro estilo de juego. Sabemos que tenemos que sacar un buen resultado, mejor de lo que pasó contra Chivas y demostrar por qué ganamos el jueves”, finalizó.

El partido entre tuneros y esmeraldas será el próximo lunes 1 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio León y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena Fox Sports.

