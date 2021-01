Ricardo Ferretti no está preocupado por la ausencia de André-Pierre Gignac, a pesar de la falta de gol de Tigres

Ricardo “Tuca” Ferretti aseguró que no está preocupado por la ausencia de André-Pierre Gignac (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

A pesar de la falta de gol en el encuentro contra Santos Laguna, Ricardo “Tuca” Ferretti aseguró que no está preocupado por la ausencia de André-Pierre Gignac. Indicó que espera que se recupere pronto de su lesión para que regrese al nivel que estaba teniendo con el equipo.

“Lo único que me va a preocupar es que se cure de su lesión, se rehabilite y vuelva a jugar con el nivel que está acostumbrado. Si él tiene que estar ausente, no pasa nada. Nosotros no podemos atentar contra la integridad física de ningún jugador”, mencionó el timonel brasileño en conferencia de prensa.

Y es que el goleador histórico de los Tigres fue una baja de último minuto para el encuentro contra los Guerreros. Sufrió un desgarre en la cadera y, hasta el momento, no hay fecha para su regreso a las canchas.

El estratega reconoció que no sabe si el delantero galo estará para el próximo encuentro cuando visiten al Atlas (Foto: José Méndez/ EFE)

“La ausencia de todo buen jugador afecta a todo buen equipo. Aquel jugador que no pueda tomar en cuenta, siempre va a afectar. Andrés ofensivamente es clave para nosotros y por una lesión no estuvo con nosotros”, apuntó.

El estratega reconoció que no sabe si el delantero galo estará para el próximo encuentro cuando visiten al Atlas. “De André no sé si va a estar para el próximo partido. Ya lo empezaron a tratar desde ayer y le hicieron la resonancia, en el transcurso veremos evolución”, mencionó.

A su vez, el Tuca defendió al paraguayo Carlos González, refuerzo “bomba” de los universitarios, por fallar un penal este domingo. Anotó que no es necesario trabajar en lo anímico con el ariete, ya que tiene una gran experiencia para reponerse de esas situaciones.

El Tuca defendió al paraguayo Carlos González por fallar un penal este domingo (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

“Carlos es una persona madura, con experiencia. No creo que tenga que levantar el ánimo por fallar un penal. André lo ha fallado, Pelé lo ha fallado. Son cosas que pasan”, declaró el técnico más ganador del fútbol mexicano en los últimos años.

Vale recordar que el sudamericano ya se había estrenado como goleador la jornada pasada frente al campeón León. No obstante, el capitán Carlos Acevedo atajó su disparo en el primer tiempo y le dio vida a su equipo para después conseguir el triunfo (2-0).

Sobre el encuentro, Ferretti explicó que su equipo fue el dominador en los 90 minutos. “Inclusive estábamos más cerca del gol antes de que ellos anotaran. Tuvimos el penal, aproximaciones, pero el fútbol es así”, lamentó.

Los Tigres cayeron este domingo frente a Santos Laguna por dos goles (Foto: Cortesía/ Club Santos)

“Naturalmente, con los espacios que tuvimos ellos aprovecharon. No creo que hayamos hecho un mal partido, pero nos faltó el gol. La única diferencia es que ellos fueron contundentes”, completó el brasileño.

Por último, el entrenador de los universitarios habló sobre las complicadas visitas que han tenido en los últimos años en el Estadio Corona. Minimizó las estadísticas, a pesar de que los Tigres suman 13 partidos sin conocer la victoria en el Territorio Santos Modelo.

“Es una estadística. De local tenemos nuestras estadísticas y aquí no es sencillo sacar un buen resultado. Como el partido de hoy tuvimos para sacar ventaja; es una plaza como cualquiera” finalizó.

El próximo encuentro de los felinos será contras los rojinegros del Atlas el sábado 23 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Jalisco y la transmisión televisiva estará a cargo de IZZI.

