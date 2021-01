Emanuel Montejano mandó una emotiva dedicatoria tras su primer gol en la Liga MX: “A mi mamá que está en el cielo”

El timonel universitario le dio su primera oportunidad en Primera División a un joven de la cantera: Emanuel Montejano Arroyo (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Pumas sigue con su buen momento que inició el semestre pasado con la designación del argentino Andrés Lillini como técnico del primer equipo. Sin embargo, en este partido vivieron momentos agridulces, a pesar de la victoria en casa frente a Mazatlán (3-0) por el Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Y es que el argentino Juan Ignacio Dinneno, goleador del equipo auriazul, tuvo que salir de cambio por una lesión (19′). El delantero, mientras iba en el carro de emergencias, mostró un semblante de tristeza por la forma repentina de irse a los vestidores.

Por esa razón el timonel universitario le dio su primera oportunidad en Primera División a un joven de la cantera: Emanuel Montejano Arroyo. El ariete mexicano debutó como los grandes al anotar un gol y dar una asistencia en el encuentro.

“Mucha felicidad, la verdad no sé qué decir. Solo quiero agradecer a mi familia, a mi mamá que me está viendo desde el cielo y a todos los entrenadores y compañeros que confiaron en mí; este es el resultado de todos mis años como futbolista en Pumas”, dijo el juvenil al término del partido en una entrevista con TUDN.

El gol que anotó fue una dedicatoria para su madre que falleció. Con los sentimientos encontrados, el joven futbolista no pudo ocultar su emoción y casi derrama lágrimas por lo que estaba viviendo.

“No sabría decirte. Yo creo que la abrazaría y, como ella me decía siempre: ‘Si me caigo, me levanto. Si me vuelvo a caer, me levanto otra vez’... Demostrar que con la fuerza que me da Dios todo se puede. Él me mandó ese ángel en el cielo para tener fuerzas aquí en el campo”, contó.

Más tranquilo, explicó que su acrobático festejo tras su anotación fue gracias a su años como karateca. Por ello, también le mandó un saludo a su antigua escuela de artes marciales, en especial a uno de sus profesores que falleció por coronavirus.

“Un saludo a mi escuela, a mi sensei Cristián Pérez y a otro sensei que tuve que falleció por COVID-19, Daniel Pérez, que también está en el cielo y es un ángel para mí”, indicó el camiseta número 210 y delantero de la Sub-20.

Por último, le mandó un mensaje a la afición felina para que no se preocupara por la ausencia de Dinenno. Aseguró que en las fuerzas básicas hay resultados para poder nutrir al equipo de Primera División de Pumas.

“Que la afición sepa que hay cantera, que confíen en nosotros. Nosotros nos vamos a matar dentro del campo y vamos a darlo todo. Está (Erik) Lira, está Charly (Carlos Gutiérrez), Jesús (Rivas), varios compañeros que lo están dando todo para ser protagonistas en el primer equipo”, finalizó.

A su vez, Andrés Lillini señaló que mañana le harán estudios al ariete sudamericano para saber la gravedad de la lesión, pero apuntó que no tiene problemas en tener de titular al debutante. “Confío en Montejano plenamente por más que tenga 19 años”, indicó en conferencia de prensa este domingo.

“La responsabilidad la tenemos todos. Un jugador solo y con 19 años no puede ganar un partido, pero debemos tener los elementos necesarios para acompañarlo, hasta que se resuelva lo de Dinenno. Lo hizo bien hoy, más allá del gol”, agregó.

Montejano ha estado en todas categorías con los universitarios desde la Sub-13 hasta ahora en el primer equipo. En la campaña pasada sumó 871 minutos con la Sub-20 y anotó en dos ocasiones, pero su mejor torneo fue en el Apertura 2019 donde marcó 14 veces en 18 encuentros.

