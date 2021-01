Captan al “Cabecita” Rodríguez en fiesta y técnico de Cruz Azul desconoce el hecho

Polémica de Jonathan el ‘Cabecita’ Rodríguez

Minutos antes del arranque del juego entre Puebla y Cruz Azul, usuarios en Twitter filtraron un video donde aparece un jugador de La Maquina Celeste bebiendo alcohol acompañado de otras personas que disfrutan de una fiesta en un pequeño apartamento. El video se convirtió en polémica ya que el jugador involucrado es el delantero Jonathan Javier Rodríguez conocido como “Cabecita” Rodríguez, una de las figuras goleadoras del equipo quién no jugó de titular la noche de hoy y falló varias oportunidades a gol.

En el video se puede observar al futbolista uruguayo platicando con una mujer, lo que salta a la vista es que viste el uniforme con el que sale a entrenar junto con el resto del equipo. Un pans y una sudadera con el escudo del Cruz Azul fueron los elementos con los que identificaron a Rodríguez. El usuario @r_agd7 fue el primero en escribir un tweet para presumir que estaba en una fiesta con el jugador, sin embargo conformé se volvió tendencia dio de baja su cuenta.

Mientras en redes sociales debatían de las acciones del “Cabecita” fuera de cancha, los Celestes no pudieron vencer a los camoteros de Puebla, con un marcador 1-0 los azules sumaron su segunda derrota en el arranque del Torneo Clausura Guardianes 2021.

En video conferencia de prensa, Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, habló de la condición de Rodríguez ya que tras presentar una fatiga frente a Torreón no pudo recuperarse para el juego de hoy, fue la razón principal por la que no entró de titular. Cuando le preguntaron sobre la supuesta fiesta a la que asistió el jugador, el estratega respondió que no conocía del suceso porque no tiene redes sociales. “Es complicado comentar sobre algo que no he visto. Hasta que no lo vea, lo creeré”, afirmó Reynoso.

La opinión de los distintos internautas que compartieron el video de la reunión señalaron que era un acto de irresponsabilidad por parte del club y del jugador. Algunos sugirieron que debía ser sancionado por no mostrar compromiso con la institución, incluso algunos señalaron que debía de tener las mismas represalias que tuvieron algunos jugadores del Club Guadalajara por incumplir con el distanciamiento social en los meses más críticos de la pandemia en México.

Otros usuarios tomaron la noticia con un poco de humor, ya que defendieron que el jugador porta los colores del equipo en cualquier lugar y circunstancia. Se burlaron del momento breve en el que se le observa con una mujer, algunos dijeron que el futbolista estaba ligando con la joven, pero es tan breve el momento que no se puede apreciar más detalles.

Hasta el momento, el jugador no ha salido a dar ninguna declaración, por lo que se mantiene distante de la polémica y tras no anotar ningún gol en el encuentro de esta noche, el delantero levantó sospechas que su fatiga se debe a la cruda y desvelada de la noche y no por un tema de lesión muscular.

El club Cruz Azul ha sido uno de los equipos de la Liga MX que mayores críticas que ha recibido por parte de su afición, tras perder en la semifinal del Guardianes 2020 donde los Pumas remontaron un marcador cuatro a cero y las dos derrotas iniciales de este torneo, la afición considera que el equipo pasa por una mala racha que no los deja avanzar y que nuevamente se llevarán una desilusión. Incluso, algunos aficionados buscaron el hotel de los jugadores para gritarles groserías por su mal rendimiento.

Previo al arranque del torneo, tuvieron problemas para conseguir a su director técnico, con la llegada de Reynoso, los cruzazulinos pensaron que sería una oportunidad para tomar fuerzas y sacar el campeonato.

