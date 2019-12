Su confianza se basaba en que en su cuenta de Insrtagram había posteado videos levantando en el gimnasio hasta 540 kilogramos, algo que no fue tenido en cuenta como oficial ya que no hubo jueces presentes para corroborar el peso real. Al momento de intentarlo en una prueba real, Makarov falló. El ruso no pudo lograr su cometido y tras intentar levantar los 501 kilos, se desplomó sobre el escenario. Rápidamente fue asistido por personal del lugar, pero él se recompuso y se mostró en buen estado.