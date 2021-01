Dos goles y una jugada karateca: el regreso estelar de Zlatan Ibrahimovic en un nuevo triunfo del Milan

El partido de Zlatan Ibrahimovic ante el Caglari

El eterno Zlatan Ibrahimovic sigue demostrando vigencia. Este lunes fue la gran figura del Milan en el triunfo 2 a 0 ante el Cagliari que le devolvió la cima en soledad a un conjunto que se ilusiona con obtener el Scudetto, marcó los dos tantos, recibió la infracción que le valió el penal para el primer grito y se llevó el aplauso de sus compañeros.

El delantero de 39 años volvió a ser titular tras no serlo desde noviembre, por una lesión. El ex Manchester United, Juventus y Barcelona, entre otros, había entrado en los cinco minutos finales de la fecha pasada ante el Torino pero hoy salió desde el arranque y dejó en claro que su presencia en el campó de juego es vital.

El gigante abrió el marcador desde el punto de penal nada más comenzar el partido, a los siete minutos, luego de que le cometieran una infracción y sentenció el duelo tras el entretiempo con un disparo cruzado en el interior del área al recibir un pase largo de Davide Calabria. Con este doblete ostenta ahora 12 gritos en el certamen y está a tres de Cristiano Ronaldo, capocannoniere hasta el momento.

Además, dejó una perla a los 16 minutos al un balón a metros de la medialuna del área, levantarlo con el pie derecho y luego inclinar su cuerpo hacia adelante para darle con el taco de ese mismo pie y asistir de lujo a uno de sus compañeros que había corrido al vacío por la izquierda. La acción, digna de un movimiento de karate, se viralizó pero no sorprendió a nadie, ya que Ibra suele protagonizar este tipo de maniobras en donde la elasticidad de su cuerpo se roba el show.

Compañeros, rivales y los más pequeños, todos admiran a Zlatan (Reuters)

“Fue un partido difícil, no jugué durante 57 días, lo siento. Puede pasar. No es fácil jugar contra un equipo difícil de enfrentar. Los jóvenes me motivan, me desafían a ver quién corre más, no me rindo y demuestro que puedo correr como ellos”, declaró Ibrahimovic tras el final del duelo.

“Lo estamos haciendo bien, estamos casi a la mitad del campeonato. Ahora comienzan los desafíos más difíciles. Será un calendario muy duro, pero tenemos a Mandzukic y Meité, no sé si llegarán más“, señaló y sobre la llegada del croata agregó: “Yo estoy feliz. Ahora tenemos dos para asustar a nuestros oponentes“.

Al ser consultado sobre si cree que podrán quedarse con el título, respondió: “Creo en Zlatan”.

El Cagliari no pudo siquiera anotar un tanto para meter presión a un rival que jugó en inferioridad tras la expulsión del belga Alexis Saelemaekers a los 75 minutos. Gracias a esta victoria, el AC Milan alcanza los 43 puntos, superando por tres al Inter y por seis a Napoli y Roma. La Juventus, ganador del campeonato en las nueve últimas temporadas, queda ya a 10 puntos del líder.

