Milton Caraglio explotó contra las declaraciones de Marín y Velázquez en Cruz Azul: “Me pareció una estupidez”

Milton Caraglio habló por primera vez después de las declaraciones de Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín (Video: Twitter/ @CruzAzulCD)

Milton Caraglio habló por primera vez después de las declaraciones de Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, quienes tomaron el poder de la Cooperativa La Cruz Azul. El delantero argentino aseguró que fue una “estupidez” dudar de la mentalidad del equipo en un video publicado en redes sociales.

“Todo eso me pareció una estupidez, es la realidad, perdón que lo diga así, pero ningún jugador va salir a la cancha con esa mentalidad. Pongo las manos en el fuego por todos mis compañeros que no fue así”, comentó el ariete en su presentación con los rojinegros del Atlas.

El sudamericano habló sobre la eliminación ante los Pumas y recordó que las derrotas son parte del fútbol. Por ello, calificó como una falta de respeto las acciones de los nuevos dirigentes celestes hacia los futbolistas de La Máquina.

El delantero argentino aseguró que fue una “estupidez” dudar de la mentalidad del equipo en un video publicado en redes sociales (Foto: Twitter/ @atlasfc)

“Son partidos de fútbol, pasaron millones de veces esas cosas, pero de eso se aprende y hay que saber salir, no hay que tener en cuenta todas esas cosas. En Cruz Azul el tema de la prensa es complicado, es muy duro, pero la verdad que todo ese tema me pareció una falta de respeto hacia los jugadores”, subrayó.

Caraglio reconoció que estaba frustrado por perder minutos en la cancha con el técnico Robert Dante Siboldi. Sin embargo, aseguró que siempre apoyó al equipo y a sus compañeros para conseguir los objetivos planteados.

“La verdad me tocó muy poco, estaba frustrado, pero trataba de aportar lo mío, desde el lugar que me toque. Siempre estuve apoyando a mis compañeros, al cuerpo técnico, hasta el último día que estuve en el club lo hice. No me gusta estar ahí, cobrar y no jugar, porque no me sirve de nada a mí ni a la institución”, finalizó.

El sudamericano habló sobre la eliminación ante los Pumas y recordó que las derrotas son parte del fútbol (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Vale recordar que Cruz Azul en menos de 10 días vivió un terremoto que cimbró a la institución celeste. Todo empezó en las semifinales del torneo pasado cuando los Pumas eliminaron a los cementeros, a pesar de que tenían una desventaja de cuatro goles en el partido de ida.

Tras la dolorosa e histórica derrota, el grupo que ahora dirige la Cooperativa La Cruz Azul mandó un mensaje al equipo apelando a la “falta de amor a la camiseta”. La declaraciones de los dirigentes molestó al entrenador Robert Dante Siboldi, quien renunció a su cargo por respeto a sus jugadores y cuerpo técnico.

Sin timonel y con la moral en el suelo, los de La Noria asistieron a Orlando, Florida, para encarar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Aunque iniciaron ganando el encuentro, Los Angeles FC lograron superar a La Máquina y pasar a la final contra los Tigres de la UANL.

La Máquina enfrenta el torneo Guard1anes 2021 con un nuevo técnico (Juan Reynoso) y un nuevo presidente ejecutivo (Álvaro Dávila) (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

A esto se le sumó que desde hace 23 años los celestes no consiguen el título de Liga. Además, el conflicto dentro de la Cooperativa parece no tener final, ya que no han nombrado un director general de la empresa dueña del club deportivo.

Ahora, La Máquina enfrenta el torneo Guard1anes 2021 con un nuevo técnico (Juan Reynoso) y un nuevo presidente ejecutivo (Álvaro Dávila), personajes que llegaron con varias polémicas en sus contrataciones. Sin embargo, hasta ahora el plantel no tiene refuerzos, a pesar de que tienen varias salidas de jugadores.

