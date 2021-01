Escandaloso reclamo: fue a entrenar con la camiseta del clásico rival para que lo transfieran

Didier Lamkel Zé con la camiseta del Anderlecht y luego forcejeando con el personal de seguridad de su club.

No fue el método más ortodoxo, pero supo llamar la atención de su protesta. Se trata del futbolista camerunés Didier Lamkel Zé, que desde el mes de octubre que no juega en el Royal Amberes de Bélgica, y a toda costa quiere que lo vendan. Incluso hay un equipo que quiere contar con sus servicios, el Panathinaikos de Grecia. Al no tener una respuesta para que se produzca su pase, hoy fue al entrenamiento con la camiseta del Anderlecht, uno de los eternos oponentes de su club.

Desde hace más de dos meses el director técnico de su equipo, el croata Ivan Leko, no lo tiene en cuenta. Como el mercado de pases de invierno en Europa se abrió, el africano no encontró mejor manera de efectuar su reclamo. Se puso la camiseta de color violeta y, cuando llegó a las instalaciones de su club, el personal de seguridad no lo dejó ingresar. Es común que en los clubes no se pueda acceder con camisetas de otras entidades.

Didier, no conforme con la negativa de su acceso, forcejeó con los custodios quienes lograron impedir que entrara. Las imágenes surrealistas fueron captadas por un fotógrafo que estuvo en el ingreso.

Ya el lunes Lamkel Zé avisó en su cuenta de Instagram: “Es simple, quiero ir a Grecia. He dado mi consentimiento. No jueguen con mi carrera”. Fue a entrenar y advirtió que volvería con la camiseta del Anderlecht. Sus compañeros lo tomaron en chiste, pero él no bromeó…

Si bien cumplió con su palabra, el tema fue un escándalo y no le quedó otra que pedir perdón en la misma red social donde expresó su descontento. “Quiero disculparme con el club y la afición de Amberes, son unos aficionados magníficos que siempre me han apoyado. Reaccioné así porque mi cabeza estaba en otro lugar. Tengo muchas ganas de disculparme. No me olvido ni de mis compañeros, ni del vestuario, ni del cuerpo técnico que me ha apoyado desde mi llegada. Estoy disponible para el club si el entrenador me necesita”, sostuvo.

La liga belga es liderada por el Brujas con 39 puntos. La pimienta que tuvo la controversia desatada por Lamkel Zé, es que el Anderlecht está cuarto con 32 unidades y a solo una se ubica el Antwerp…

Lamkel Zé tiene 24 años y juega como extremo en cualquiera de las dos bandas. Desde 2018 que llegó a su actual club y tiene gran dinámica, algo clave en su puesto. Habrá que ver si su reclamo prospera y logra ser transferido al conjunto griego. De momento consiguió hacer ruido y su protesta corrió como reguero de pólvora en los medios.

Seguí leyendo

Con dos goles de Lionel Messi, el Barcelona venció 3 a 2 al Athletic Bilbao

El Atlético Madrid sufrió una humillante eliminación en la Copa del Rey y el Cholo Simeone sembró dudas sobre su futuro

En un partido discreto, Boca igualó 0-0 ante Santos en la primera semifinal de la Copa Libertadores

La gran polémica en Boca-Santos: por qué el árbitro Roberto Tobar debió cobrar penal de Izquierdoz a Marinho