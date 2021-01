El “Piojo” Herrera arremetió contra aficionados y directivos del América: “Dicen puras mam*”

(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Miguel Herrera expresó su molestia sobre la forma en la que concluyó su relación laboral con el club América y dijo que los aficionados que pidieron su salida de la organización no tienen memoria.

El estratega relató en el podcast Sin Llorar que después del partido de la semifinal en la Liga de Campeones de la Concacaf 2020, ante LAFC, le comentó a Santiago Baños, presidente del club, que se hacía a un lado sin problema, “ya todo está muy desgastado”, y la respuesta que recibió el directivo fue que todo estaba bien, que “el plantel estaba demasiado corto” y que era una semifinal. Ellos quedaron en comunicarse después, ya que el lunes se reuniría la directiva.

Añadió que recibió la llamada de “Joaquín Balcárcel (Jefe de Oficina de la Presidencia Ejecutiva de Grupo Televisa), me dijo que estaba desligado de la institución y no fueron tan claros; si me habían dicho que no les gustaban las cuestiones de disciplina que me han costado, no me han dejado pasar ni una”.

Entre los aspectos que le molestaron al exfutbolista fue el comunicado que emitió el club, situación que le expresó a Santiago Baños, “el que hizo ese comunicado no tenía ni idea, no sabía lo que pasaba en el América […] me sacó de onda porque no es lo que reflejó mi proyecto en América, me parece que el comunicado no viene de gente del club, o no tomó en cuenta lo que pasó dentro”.

América anunció que concluyó la relación laboral con Miguel Herrera (Foto: Twitter@ClubAmerica)

Fue el 21 de diciembre que la organización capitalina concluyó la relación laboral con el estratega y una de las justificaciones fue que “ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo” en el mediano plazo. El entrenador había firmando en junio la renovación de su contrato hasta el 2024.

Además, habló de la forma en la que la afición azulcrema se equivoca al solicitar el fichaje de ciertos futbolistas. “La gente dice: ‘Traigan a Messi, a Cristiano’. Ahí estaban jodiendo todo el tiempo con que ‘Traigan a Vidal, vayan por Vidal’ y ni cuenta se dan, hablan puras mamadas”, acotó Herrera.

Y abundó que su petición no corresponde al mercado mexicano por el alto costo del salario del futbolista. “Nada más dicen ‘Traigan, traigan’, pero que de su bolsa saquen el dinero […] Si el América no deja que sus jugadores emblemáticos se retiren en su club, qué va a traer a un chileno de 35 años para retirarse en el futbol mexicano cobrando un chingo de dinero”.

(Foto: David Martínez Pelcastre/EFE)

Al Piojo, como también es conocido el estratega, le molestaron las críticas de la afición, porque indicó que no analizan las estadísticas. “Hoy lo que me caga más es que la gente no haga memoria, porque ahí están los números”.

En su segunda etapa en la organización americanista comenzó en mayo del 2017 (Apertura 2017), periodo en el que ganó un campeonato en la Liga MX (Apertura 2018), una Copa MX (2019) y el Campeón de Campeones (2019).

