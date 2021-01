El impactante dato sobre Campazzo en sus primeros partidos en la NBA que podría ser vital para verlo más minutos en cancha

Campazzo mejoró su eficacia en los lanzamientos de tres puntos (USA TODAY Sports)

El domingo pasado, Facundo Campazzo tuvo su bienvenida oficial en la NBA. El base argentino completó su mejor partido desde que desembarcó en la mejor liga de básquet del mundo y su actuación fue vital para que los Denver Nuggets logren su segunda victoria de la temporada frente a Minnesota.

Esta noche, desde las 23 (hora argentina) y con transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica, Campazzo volverá a enfrentarse ante los Timberwolves, esta vez en casa, justo contra el equipo que tuvo su gran día en la NBA. El ex Real Madrid terminó el partido con una planilla espectacular: sumó 15 puntos, robó tres balones, repartió una asistencia y logró una tapa fantástica en los más de 21 minutos que estuvo en cancha.

Más allá de los números desde lo estadístico, lo valioso de la actuación de Campazzo fue que su participación sumó en favor del triunfo de Denver. Ingresó con su equipo en ventaja por cinco y, rápidamente, anotó uno de sus cinco triples de la noche tras un pase de Nikola Jokic. A partir de su último ingreso -jugó en algún lapso de los cuatro períodos-, terminó con una valoración de +26 para los Nuggets con él en el campo, sólo superada por la presencia de la estrella serbia.

Si hablamos de su efectividad desde la larga distancia, Facundo lleva un alto promedio en sus disparos más allá de la línea de tres puntos: anotó seis de 11 intentos detrás de la medialuna para un 54 por ciento. En este escenario, todas sus conquistas de 3 puntos fueron recibiendo y tirando el balón al aro -el famoso catch and shoot-, según indicó el sitio oficial de la NBA en Argentina. En este estilo de disparo, Campazzo falló sólo un intento (6/7), lo que indica que en esa faceta lleva casi un 86% de eficacia y está entre los mejores de toda la liga con al menos siete tiros al aro.

A pesar de que los cinco triples que anotó son, hasta ahora, su máxima en la NBA, no es la mejor performance de Campazzo en un partido oficial. Su récord personal lo consiguió con la camiseta del Real Madrid: un día le anotó siete al Baskonia por la Liga Endesa el pasado 19 de enero de 2020. El dato para remarcar es que en el básquetbol internacional, la línea de tres puntos está más cerca que en la liga estadounidense. En el mundo FIBA, la distancia es de 6,75 metros de la vertical del aro, mientras que en Estados Unidos es de 7,24 metros.

“Creo que es mi récord, ja”, dijo Campazzo en una entrevista post partido que protagonizó con la transmisión oficial de los Nuggets. Más allá de su chiste, el base que lideró a la selección argentina al subcampeonato mundial en China 2019 se refirió al trabajo que realiza desde que llegó a Denver para mejorar su técnica de tiro.

“El staff me ayuda a mejorar mis triples y yo debo tomar los tiros. Tengo la confianza del entrenador Malone. No pienso en relajarme. No es así, yo debo ayudar a mis compañeros en cada minuto que tenga en cancha. Tanto dentro cómo fuera de ella, apoyando, aplaudiendo y siendo positivo”, agregó Facu, que buscará seguir sumando más minutos como lo hizo el fin de semana.

Campazzo ya se sacó de encima su primera gran actuación en la NBA. Con sus cinco triples del domingo dejó atrás a otros jugadores argentinos como Pablo Prigioni, Luis Scola, Nico Brussino (su máxima de triples fueron cuatro en un encuentro) y a Nicolás Laprovittola (3). A otros como el propio Manu Ginóbili, que vivió el partido y aprovechó sus redes sociales para felicitarlo, y Carlos Delfino, todavía le falta para superarlos, ya que ambos convirtieron ocho disparos de 3 puntos en su mejor día en la liga.

