“Se inquietaba con facilidad”: Red Bull Racing dio a conocer los tajantes motivos por los que quitó a Albon de su equipo

“No voy a mentirles, duele. Di todo de mí, pero no fue suficiente. Quiero darles las gracias a todos los que me apoyaron este año, especialmente a los aficionados tailandeses. Con todas las opiniones diferentes que hubo, ustedes nunca dejaron de apoyarme”, fue el mensaje que lanzó el británico-tailandés Alexander Albon al ser notificado de que no seguiría siendo protagonista principal del equipo Red Bull Racing en la Fórmula 1.

El ahora ex compañero de Max Verstappen no cumplió con las expectativas que se le asignaron y así lo explicó el asesor de la escudería austríaca Helmut Marko que, sin pelos en la lengua, detalló cada defecto del joven piloto que lo privó de seguir compitiendo junto a ellos.

“El problema de Albon era la falta de constancia. Y que se inquietaba con demasiada facilidad, por ejemplo, cuando el viento había aumentado de intensidad o venía de otra dirección o cuando los neumáticos empezaban a degradarse, perdía una cantidad de tiempo desproporcionada”, remarcó en diálogo con Motorsport Total.

El corredor de 24 años llegó al team principal en 2019, después de un mal arranque del otro joven piloto prometedor Pierre Gasly. Sin embargo, después de una temporada de pruebas en la que las exigencias no eran máximas, no pudo alcanzar el nivel deseado por los dirigentes.

“Estoy seguro de que es una historia mental también. Pero cuando tienes un compañero de equipo que está constantemente pilotando al máximo nivel, no importa cómo sea el coche, creo que juega un papel secundario”, consideró el directivo de Red Bull, estableciendo una clara diferencia con Max Verstappen.

“Por supuesto, todo lo que escribían los medios de comunicación y los resultados insatisfactorios le inquietaron. Su brecha con Verstappen aumentó a lo largo de la temporada, no disminuyó”, aseguró antes de compararlos.

“Tenemos un coche muy sensible al viento. Max puede evitar todas esas cosas. Tomemos el ejemplo de Hungría. Alex se olvidó de cerrar el DRS en una curva. Fue a toda velocidad y luego dijo que el coche estaba un poco inquieto”.

Pese a que logró estar en el podio en dos ocasiones (tercero en el GP de la Toscana y en el GP de Bahréin), su performance no fue suficiente (séptimo en la clasificación general) y su lugar será ocupado por Sergio Checo Pérez, quien además de luchar contra los Mercedes, también deberá darle competencia a Mad Max.

Albon, en tanto, será utilizado por Red Bull “a la hora de hacer test y también va a trabajar mucho en el simulador”. “También estará presente en varias carreras como piloto reserva, y tenemos cuatro coches en nuestra marca (junto a las dos plazas que ocupa Alpha Thauri). Esto no es el final, veremos si podemos estabilizarlo”, expresó Marko, que tampoco descarta cederlo a otra escudería.

“Estamos abiertos a prestar a Alex a otro equipo si necesitan a un piloto a corto plazo. Sería una buena forma para que siguiera en la competición y pudiese hacer kilómetros en carrera”, concluyó.

