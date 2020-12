Cuál es el estado de salud de Nacho Ambriz luego de ser hospitalizado por COVID-19

Luego de que hace unas semanas Ignacio Ambriz logró guiar al club León a su octavo campeonato de la Liga MX, la noche de este 25 de diciembre se dio a conocer que fue hospitalizado de manera preventiva a causa de coronavirus (COVID-19). Así lo informó el cuadro esmeralda a través de sus redes sociales.

“Nuestro entrenador se encuentra estable y bajo observación médica, evolucionando de manera favorable” , se lee en el comunicado.

Inmediatamente, los demás clubes del fútbol mexicano expresaron su apoyo al estratega mexicano y su deseo de pronta recuperación a través de redes sociales bajo los hashtags #FuerzaNacho o #FuerzaAmbriz.

Y es que, Nacho tiene 55 años y está cercano a la edad de de alto riesgo.

Sin embargo, la tarde de este sábado Ignacio Suárez, periodista del diario Récord indicó en su cuenta de Twitter que Ambriz continúa estable y sin complicaciones en su tratamiento. Aunque agregó que el técnico de La Fiera seguirá internado.

Cabe mencionar que tanto Nacho como los jugadores del León se encontraban en su periodo vacacional después de su exitoso semestre en el torneo Guard1anes 2021. Este lunes 28 de diciembre iba a regresar a los entrenamientos para empezar su preparación para el próximo certamen, que iniciará el próximo 8 de enero.

Además, Ambriz todavía está en negociaciones para renovar contrato con el equipo de Guanajuato.

Con esto, Ignacio se une a la lista de entrenadores contagiados con COVID-19. Víctor Manuel Vucetich y Luis Fernando Tena, con Chivas de Guadalajara; y Guillermo Almada, con Santos Laguna, son algunos de los directores técnicos que ya superaron la enfermedad.

Su deseo dirigir al Tri y en Europa

Si bien ha vivido sus mejores momentos como DT con La Fiera, y tanto la directiva como la afición desean su continuidad, no es un secreto que una de las metas de Nacho es regresar a la Selección Nacional Mexicana.

En entrevista para la cadena ESPN el pasado mes de septiembre, confesó que después del Mundial de Qatar 2022, quiere dirigir al Tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2026 que organizará México junto a Estados Unidos y Canadá.

La verdad sí me llama la atención. Sí me gustaría. No me empiezo a ‘calentar’ desde ahorita, para este proceso no, pero si después del Mundial de Catar hay una posibilidad, voy a pelear por ella. Porque creo que tengo las tablas necesarias como para dirigir una Selección