“Estamos de regreso”: Canelo Álvarez conectó 43% de los golpes ante un Callum Smith que no consiguió ir hacia adelante

(Foto: Ed Mulholland/USA TODAY Sports)

El boxeador Saúl Álvarez venció por decisión unánime a Callum Smith y se convirtió en campeón en peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

La victoria del mexicano se registró tras una pausa obligada por la contingencia sanitaria y, además, como agente libre.

La pelea del mexicano significó la segunda en la que más golpes conectó a su oponente, con un 43.2%, es decir, es el segundo porcentaje más alto en relación con sus últimos 10 combates, de acuerdo con datos del portal CompuBox.

“Me siento muy fuerte en este peso, me desgasto menos”, indicó Álvarez, después de la pelea. En promedio, conectó 18 golpes y recibió 8 por round. De los 12 round, en cuatro conectó la mitad de los golpes que lanzó.

(Foto: Ed Mulholland/USA TODAY Sports)

Añadió: “Hice muy buen trabajo después de estar 13 meses sin pelear ante un boxeador de más peso que yo, un campeón mundial. Estoy muy contento, estamos de regreso”.

Canelo Álvarez, como también es conocido el boxeador mexicano, lanzó un total de 494 golpes e impactó en el cuerpo de su oponente 214, para Callum fue la segunda ocasión sucesiva que recibe dicha cantidad de golpes.

En los golpes de poder, el boxeador mexicano conectó 126 de 220, lo que significa que fue efectivo en el 57.3 por ciento, mientras Smith le hizo daño a Saúl con 55 de los 228 golpes que lanzó (24,1%).

El combate en San Antonio, Texas, fue para el mexicano su victoria número 54 y para el atleta inglés significó el fin de un historial invicto, después de 27 triunfos registró su primera derrota. Cabe señalar que ambos deportistas tienen la misma edad: 30 años.

Callum Smith registró su primer derrota en su carrera (Foto: Ed Mulholland/ USA TODAY Sports)

“No fue mi noche... no hay excusas, él es muy bueno […] Tal vez he estado en el peso demasiado tiempo. No me siento tan dominante al final de las peleas. Podría haber sido una versión mejor “, dijo Smith. Del segundo al séptimo round, Smith registró una efectividad inferior al 20% y se mostró superior en el primer y onceavo asalto, con 28.1% (9/32) y 27.3% (6/22).

Durante 12 asaltos, Callum Smith lanzó un total de 539 golpes, de los cuales sólo conectó 99 golpes, su efectividad fue de 18.4%, es decir, la segunda más baja de los últimos 10 adversarios que tuvo el pugilista tapatío.

Planes para el 2021

Al comenzar una etapa como agente libre y tener el control de su carrera deportiva, Canelo Álvarez ya ha establecido los objetivos para el siguiente año. Después de la pelea comentó: “Este es el primer paso, vamos por más. A corto plazo quiero unificar los títulos de 168 libras. Quién esté ahí, vamos a por él”.

Además, para el 2021 planea subir en tres ocasiones al ring y la siguiente pelea la estaría enfrentando en febrero, expresó en una entrevista para TV Azteca. Únicamente hará una pausa por las siguientes fechas y continuará con sus entrenamientos.

Saúl "Canelo" Álvarez celebra con los cinturones de campeón tras ganar a Callum Smith los títulos Supermediano de la AMB y CMB (Foto: USA TODAY/Ed Mulholland)

Él aclaró que enfrentará a los mejores, porque busca hacer historia en el deporte. En relación a las personas que podría ser su próximo rival, indicó: “He probado que he peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute una gran pelea está bien”.

En sus últimas 10 peleas, Saúl ha recibido un total de 1,206 golpes de sus oponentes, la mayor cantidad la ha recibido del kazajo Gennady Golovkin, en las dos ocasiones que se han enfrentado. La pelea del 2018, Golovkin registra la mayor efectividad al conectar el 31% de los golpes.

El mexicano ha dado 1,583 golpes a sus últimos 10 adversarios. El mayor número de golpes conectados los recibió Julio César Chávez Jr, con 228 (37.7%), pero su la mayor efectividad fue Rocky Fielding, con 51,8% (73/141).

