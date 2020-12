“Sé que voy a ser un ejemplo para muchos”: Joao Maleck aseguró haberse reformado tras cometer asesinato culposo

Joao Maleck salió de prisión preventiva un año después (Foto: Twitter @FCPorto)

El ex futbolista de Santos, Joao Maleck, quien fue culpado por asesinato culposo, salió en libertad el día martes del Penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco. El jugador se mantuvo en el centro penitenciario desde el 24 de junio del 2019, después de provocar un accidente automovilístico donde perdió la vida una pareja de recién casados.

Este miércoles, el jugador mexicano compareció ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco (UMECAS) donde llegó acompañado de su madre Diana Robles, y su abogado, Jorge García González.

El jugador mencionó que se encuentra tranquilo con lo ocurrido y confesó que dentro del penal de Puente Grande aprendió a convertirse en una mejor persona. “Me he sentido un poquito feliz, no del todo, porque si bien sé que tengo que hacer algunas cosas, que tengo pendientes; estoy tranquilo, con muchas ganas de salir adelante, pensar en lo que viene a futuro”, declaró al salir de la dependencia estatal

Hasta ahora se desconocen las condiciones o medidas que tendrá que cumplir para gozar de su libertad. “Aún no están establecidas, yo me presenté porque la ley así me lo pidió hoy, por escrito me va a informar cuáles son las medidas y en eso quedamos el día de hoy”, comento el jugador.

Además, el joven de 21 años tiene la intención de buscar a Marta Cristina Álvarez la madre de María Fernanda Peña y a los hijos de Alejandro Castro, la pareja de recién casados que murieron en el accidente.

“Seguramente en estos días es una de las cosas que tengo que hacer, es uno de mis objetivos hablar con los niños y como yo dije y me sostengo, hacerme cargo de ellos”, Joao Maleck aseguró que cumplirá con el apoyo a los dos pequeños que se vieron afectados tras la muerte de su padre.

El futbolista pretende solucionar su tema legal para comenzar a trabajar y después poder ayudar a los niños.

El futbolista mencionó que se siente preparado mentalmente para lo que la gente pueda decir. “Es normal que mucha gente no vea con buenos ojos mi salida, pero estoy tranquilo porque sé que voy a ser un ejemplo para muchos, es lo que he trabajado en este año y medio, he aprendido muchísimo dentro de la prisión, me ha ayudado a crecer como persona, y no tengo ningún temor porque al final estoy tranquilo y sé que puedo ayudar a la sociedad más que afectarla”, agregó el joven.

También comentó que recibió apoyo por parte de Santos, quien le envió a una persona para que pudiera prepararlo en lo psicológico. “Me siento bien, tuve la oportunidad de prepararme psicológicamente por parte del club allá dentro de la prisión enviaron a una personas que se encargo de eso y me siento fuerte” ,comento el futbolista de Santos.

El accidente

María Fernanda Álvarez y Alejandro Castro contrajeron nupcias el sábado 22 de junio en la catedral de Zapopan, en las afueras de Guadalajara, capital de Jalisco. Sin embargo, unas horas después perdieron la vida por un accidente automovilístico.

El domingo 23 de junio, el futbolista provocó un choque en el cruce de la avenida Tepeyac y Playa de Hornos en la colonia Villas de Tepeyac. Tras ello, la pareja murió cuando el automóvil conducido por el futbolista arrolló su propio vehículo.

En el primer video, obtenido por los familiares de las víctimas y presentado ante el juez como evidencia para fortalecer el caso contra el delantero, se puede apreciar como el Aveo de los recién casados intenta incorporarse a una avenida y es impactado por detrás por el Mustang que conducía el jugador a toda velocidad.

