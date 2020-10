A un año del accidente, el futbolista Joao Maleck por fin conocerá su sentencia por su presunto homicidio culposo

Joao Maleck jugador de Santos Laguna podría pasar hasta 10 en prisión (Foto: Twitter @FCPorto)

El miércoles 22 de octubre se llevó a cabo el juicio contra el futbolista Joao Maleck por homicidio culposo, con la primera audiencia en los juzgados de Zapopan, Jalisco. Esto debido al accidente automovilístico en el que se vio involucrado el futbolista de Santos el 23 de junio de 2019, donde murieron la pareja de recién casados, Fernanda Álvarez y Alejandro Castro.

Medios locales de Guadalajara reportaron que en el juicio se encontraron 10 testigos para rendir su declaración donde Joao Maleck recibirá sentencia el próximo viernes 23 de octubre. Entre los testimonios se encontraban policías, médicos que atendieron el hecho, peritos y testigos presenciales. Se espera que la parte acusadora presente otros 12 testigos contra Joao Maleck.

El juicio se llevó a cabo en los juzgados de la prisión de Puente Grande para comenzar la última parte del proceso, con el fin que se dicte sentencia al jugador el viernes 23 de octubre. Los encargados de llevar el juicio son el juez José Luis Pulido, Felipe de Jesús Rivera Gallegos y la jueza María Eréndira Mercado quienes determinen la sentencia para Maleck.

De acuerdo a TUDN, los abogados han comentado que sin agravantes el futbolista podría alcanzar una pena máxima de ocho años, mientras que, en caso de conseguir acreditarlos, podría obtener hasta 10 años en prisión.

El accidente automovilístico

El futbolista ocasionó un fuerte accidente automovilístico, al impactar un auto en el que viajaban una pareja de recién casados. El percance resulto mortal, pues María Fernanda Peña y Alejandro Castro fallecieron. De acuerdo con el reporte de los medios locales, el futbolista iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Acompañado de José Eduardo Márquez García, jugador de la tercera división.

El choque ocurrió en una de las avenidas principales de Zapopan la mañana del domingo 23 de junio. El alcalde de Zapopán, Pablo Lemus, exigió que se aplique todo el rigor de la ley para castigar esta irresponsabilidad.

Prisión preventiva

El joven fue acusado de homicidio y fue vinculado a proceso donde estuvo en prisión preventiva. Los padres de los fallecidos no le otorgaron el perdón que necesitaba, aunque los medios señalan que no existen pruebas que digan que el joven viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

En juicio el pasado 28 de junio, el abogado de Maleck dijo que buscarían que el joven de 20 años pase el menor tiempo posible detenido en Puente Grande, Jalisco. De acuerdo con el defensor, en caso de no atribuirle las pruebas de alcoholemia y exceso de velocidad la pena podría ser de 3 días hasta 4 años. Sí los agravantes son tomados en cuenta, podría ir de 4 a 8 años.

Durante una segunda audiencia, el joven se mostró arrepentido y pidió perdón a la madre de María Fernanda y a su familia. Pero ella no la acepto: “Puede pedir perdón, pero yo no lo voy a perdonar, quiero ser muy clara y siempre he sido desde el principio muy clara, a mí me mató a mi hija y a su esposo. Yo no puedo tener ningún perdón hacía Joao Maleck, actuó de una manera muy irresponsable”, aseguró la mamá de María Fernanda, según la información de Televisa.

La última información que se obtuvo sobre el joven futbolista, fue debido a que los familiares de las victimas y sus nuevos abogados presentaron nuevas pruebas que podrían llevar al jugador a tener hasta 10 años de prisión. Y confirmar que viajaba a exceso de velocidad.

Esta semana se han llevado acabo dos juicios. El del pasado miércoles con una duración mayor a seis horas, mientras que el próximo viernes 23 de octubre se determinará la decisión final.

