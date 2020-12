Quién es Callum Smith: el invicto británico que desafía al Canelo y libra una batalla fuera del ring

(Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

El pugilista Callum Smith es la siguiente prueba de Saúl Álvarez. El originario de Liverpool, Reino Unido, tiene un marca de 27 victorias, 19 por la vía del nocaut, y no registra ninguna derrota.

Ambos boxeadores se enfrentarán el sábado 19 diciembre en San Antonio, Texas. Para Smith significará la cuarta pelea fuera de territorio británico y en la que se disputarán el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

En relación con el enfrentamiento de este fin de semana, en entrevista con DAZN, el boxeador británico indicó: “siempre he creído que cuanto mejor sea el oponente, mejor será mi actuación”.

El último enfrentamiento Smith fue en noviembre del 2019, ante John Ryder, pelea que ganó por decisión unánime.

(Foto: Reuters/Lee Smith)

Y entre sus triunfos relevantes se encuentra el enfrentamiento ante el también inglés George Groves, por la Asociación Mundial de Boxeo y el Trofeo Muhammad Ali del World Boxing Super Series, en el 2018.

Al respecto indicó que “la gente me estaba eligiendo para perder, así que obviamente eso también lo hizo un poco más satisfactorio, pero sabía que, en mi mejor momento, podría vencerlo. Siento que ese fue el comienzo de la segunda parte de mi carrera”.

Eddie Hearn, promotor del pugilista inglés, indicó que la falta de pelas es consecuencia de la reputación del atleta.

“Cuando son tan buenos, es difícil conseguir grandes peleas […] Es tan grande, golpea fuerte. La gran noticia para Callum es que se encuentra en lo alto de su carrera. Necesitaba esta pelea para sacar lo mejor de él”,

(Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Callum, de 30 años, debutó como profesional en noviembre del 2012 y después de ocho años se mantiene invicto.

Él tiene dos hermanas y tres hermanos, en el caso de los varones todos se dedican al box: Stephen, Liam y Paul. De hecho, la presente pelea es la segunda de Saúl contra algún integrante de la familia Smith, en el 2016, enfrentó a Liam, quien le ganó el campeonato de peso mediano de la OMB, con un KO en el noveno asalto.

Cada que sube al ring, en el short de Callum destacan dos palabras, la primera es autismo, esto lo hace en honor de su hermana con dicha condición y su familia busca concientizar a la gente al respecto del tema y apoyar a otras personas o familia bajo la misma situación.

La segunda es Mundo, es el apodo con el que se le conoce al atleta británico, y el cual es consecuencia de su afición por la caricatura de la Tortuga Ninja.

“Me gusta estar bajo presión”

Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Callum Smith, en San Antonio, Texas (Foto: Twitter@Canelo)

Saúl Álvarez explicó que su decisión de pelear en las 168 libras fue porque le gusta está bajo presión.

Declaró para la plataforma DAZN: “Me gusta saber que hay un desafío esperándome, motivándome”.

Aunque ha reconocido que no será una pelea fácil, pero le gustan los desafíos. “Hacer cosas que me hagan esforzarme en entrenar. Y mantener la mentalidad de hacer historia. Eso es lo que me gusta y por eso sigo asumiendo los grandes desafíos”, contó Álvarez, quien tiene una marca de 53 victorias, 1 derrota y 2 empates.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

USD 37 millones y contando: Canelo Álvarez es el atleta mexicano mejor pagado, según Forbes

Canelo Álvarez buscará unificar en 2021 sus títulos en las 168 libras

“El dinero es lo de menos, yo amo el boxeo”: Canelo explicó por qué rompió su multimillonario contrato con Golden Boy Promotions y DAZN

De la confianza irrestricta a la demanda: por qué la relación Canelo Álvarez - Óscar de la Hoya atraviesa sus horas más bajas