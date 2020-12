USD 37 millones y contando: Canelo Álvarez es el atleta mexicano mejor pagado, según Forbes

Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Callum Smith, en San Antonio, Texas (Foto: Twitter@Canelo)

El pugilista Saúl Álvarez encabeza el listado de los 10 atletas mexicanos mejor pagados, sitio en el que se ha mantenido desde el 2017 y previamente ocupó el beisbolista Adrián González.

De acuerdo con el ranking anual elaborado por la revista Forbes, las ganancias del boxeador ascienden a USD 37 millones, cabe señalar que el 94% de sus ingresos provienen de salarios y premios y 6% es de patrocinios.

Álvarez, de 30 años, también ocupa un lugar entre los deportista mejor pagados del mundo, al colocarse en el sitio número 30 y ha ocupado un sitio desde hace cuatro años.

El presenta año ha sido atípico consecuencia de la pandemia por coronavirus y el deporte suspendió actividades durante el segundo trimestre del año, lo que significó aplazar eventos y algunos se reprogramaron sin acceso al público.

Saúl tomó el mando de su carrera. En septiembre, el pugilista demandó Golden Boy Promotions y la plataforma de streaming DAZN, por incumplimiento e interferencia de contrato y un mes después, informó que era agente libre, al llegar a un acuerdo.

Lo que buscó el boxeador, más allá de la cuestión económica, fue mantenerse vigente y enfrentar a los mejores en el deporte. Tras un año regresará al ring, el sábado 19 de diciembre enfrentará al británico Callum Smith, en el Estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, y se disputará el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

Este año resultó menos lucrativo para Canelo Álvarez en comparación con el 2019, cuando Forbes reportó que tuvo ganancias por USD 95 millones, significó la cifra más alta registrada en su carrera. Es decir, se redujeron sus ingresos 2.5 veces.

El listado 2020 de Forbes sobre los deportistas mejor pagados la completa: Raúl Jiménez (USD 8.3 millones); Javier Hernández (USD 7.2 millones), Carlos Vela (USD 6.5 millones), Hirving Lozano (USD 5.6 millones); Héctor Herrera (USD 5.3 millones); Guillermo Ochoa (USD 4 millones); Roberto Osuna (USD 3.7 millones), Abraham Ancer (USD 3.5 millones); Sergio Pérez (USD 3.2 millones).

“El día que no sienta motivación, pues mejor me retiro”

Previo a su enfrentamiento de este fin de semana, el mexicano Saúl Álvarez indicó que tiene una gran motivación para volver a pelear.

“Siempre que voy al gimnasio y que empezamos una preparación le digo a Eddy: ‘voy a entrenar como novato’, todo el tiempo se lo digo, y así me gusta motivarme. Siempre lo he dicho, el día que no sienta motivación, el mismo amor por este deporte, pues mejor me retiro. No quiero faltarle nunca el respeto al boxeo”, mencionó el pugilista en entrevista para TUDN.

Además, dijo sentir orgullo que sea considerado como uno de los referentes del boxeo en México, lo cual comentó es consecuencia a la disciplina y trabajo constante durante su trayectoria, además de lo que ha hecho su equipo de trabajo.

Añadió: “Venimos de la misma manera, muy bien preparados, listos para seguir haciendo historia y orgullosos de todo lo que hemos logrado y lo que falta”. Álvarez tiene una marca de 53 victorias, 1 derrota y 2 empates.

