La guerra por “Spider-man”: el inesperado cruce entre dos figuras de la NBA por el nuevo apodo de Campazzo

Facundo Campazzo fue rebautizado como Spider Man en Denver Nuggets

“Mi nombre es Facundo Campazzo, pero pueden decirme Facu”. Esa fue la frase que esbozó el cordobés, junto a una sonrisa en su rostro, para intentar simplificar la tarea de los periodistas locales en una de las primeras entrevistas que brindó desde que desembarcó en Denver Nuggets.

Su desparpajo, intensidad y estilo de juego calaron hondo rápidamente en el seno del plantel de la franquicia de Colorado, despertando elogios de su entrenador Michael Malone y de las dos principales estrellas del equipo: el canadiense Jamal Murray y el serbio Nikola Jovic.

Estos elogios desataron la “Facumanía”, algo que quedó reflejado en la cuenta de Twitter de la institución, donde 13 de sus últimos 27 posteas tuvieron al subcampeón del mundo en China 2019 como protagonista. Algo que se incrementó tras ser rebautizado por Murray. ”El nuevo apodo para Facu es Hombre Araña, porque está por todos lados”, escribió el estratega en sus redes.

“Facu es increíble. La habilidad que tiene para mover sus pies, quedarse literalmente frente tuyo y chocarte con el pecho, de una forma legal, como lo hacen en otras ligas del mundo, lo convierte en una amenaza permanente… Y luego cada pase que hace –empieza a imitar al Hombre Araña cuando lanza mágicamente sus telarañas-, con una mano, por arriba del hombro, por abajo, por atrás de la cabeza, como los hace Jokic. Va a ser algo impresionante para nosotros”, explicó ante la prensa.

El gif que utilizó Donovan Mitchell al ver que hay otro "Spider Man" en la NBA

Sin embargo, el sobrenombre de Spiderman ya le pertenece a una de las principales figuras de la NBA, quien no ocultó su fastidio. Donovan Mitchell, estrella de los Utah Jazz, citó el tuit de los Nuggets con Campazzo lanzando el balón con una telaraña con un gif de un nene con cara de desaprobación de lo que estaba observando.

El joven de 24 años, desde su desembarco a la liga, utiliza el apodo Spida en sus redes y la marca deportiva que lo viste lanzó una línea de indumentaria relacionada a la famosa araña. “Tenía brazos largos y rápidamente conseguí muchos robos. No pensé que se correlacionaría con el apodo que tengo en la liga. El padre de mi amigo, desde entonces, nunca me llamó por mi nombre y hasta el día de hoy, todavía no lo hace. Me envía mensajes de texto con la frase: ‘Spida, ¿cómo estás?’. Spiderman era uno de mis superhéroes favoritos mientras crecía y se me quedó grabado”, explicó en su momento el basquetbolista de la franquicia de Salt Lake City.

El meme de Ja Morant ante el enojo de Donovan Mitchell por el apodo que recibió Facundo Campazzo

La otra estrella que se hizo eco de lo acontecido fue Ja Morant, el puntal de los Memphis Grizzlies. Primero le respondió a Mitchell con el famoso meme de los dos Spiderman señalándose, junto a tres emojis de una cara llorando de la risa. No obstante, luego lo respaldó públicamente con la siguiente frase: “Nosotros conocemos al real”.

El respaldo de Ja Morant a Donovan Mitchell, el primer Spider Man de la NBA

Vale destacar que la primera vez que se verían las caras los dos Spider Man en la NBA sería el 17 de enero, en el estadio de los Denver Nuggets.

El debut de Facundo Campazzo en Denver

Por lo pronto, tras la ajustada derrota por 107 a 105 ante los Golden State Warriors (el base argentino aportó 8 puntos, 3 asistencias y 1 rebote en 24 minutos), los de Michael Malone disputarán su segundo partido de pretemporada esta noche, como locales, ante los Portland Trail Blazers de Damian Lillard, que ostentan un registro de una victoria y una derrota.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La intimidad de Facundo Campazzo en la NBA: cómo se “compró el vestuario” de Denver Nuggets en apenas una semana

Denver reveló por qué apodaron Spiderman a Facundo Campazzo

El nuevo apodo que se ganó Facundo Campazzo tras su destacado debut en la NBA