A lo Messi: la emotiva dedicatoria de Tevez con una camiseta vieja de Boca de Diego Maradona

Boca vs Inter

No fue un partido más para Carlos Tevez. Y no por tratarse de uno decisivo por la actual Copa Libertadores, que puede ser una de las últimas ediciones que dispute como futbolista profesional, sino por el antecedente que sufrió la semana pasada: el fallecimiento de su ídolo y amigo personal Diego Armando Maradona. El Apache no quiso ser menos que Lionel Messi, quien el fin de semana honró la memoria del emblemático jugador argentino tras convertir un tanto en el Barcelona, y mostró una camiseta retro de Boca luego de convertir el 1-0 ante Inter de Porto Alegre en Brasil.

La celebración de Tevez en el 1-0 de Boca en Brasil (REUTERS/Diego Vara)

El modelo fue el que usó Maradona en el año 1981, cuando consiguió el título Metropolitano justo antes de ser transferido al Barcelona de España. Tevez, que estuvo presente en el velorio en Casa Rosada el miércoles pasado por la madrugada horas después de haber vuelto de Brasil ese mismo día tras confirmarse la postergación del choque copero frente a los Colorados, resultó seriamente afectado por la triste noticia al punto tal que ni siquiera se concentró en el partido anterior ante Newell’s por la Copa de la Liga Profesional (que pasó a llamarse Copa Diego Maradona).

En la última visita de Diego a la Bombonera, el 7 de marzo pasado cuando Boca recibió a Gimnasia La Plata por la última fecha de la Superliga (y se coronó campeón justamente con un tanto de Carlitos), el capitán xeneize se acercó hasta el banco de suplentes visitante para intercambiar unas palabras con el DT del Lobo. Y ante la mirada de todos, le dio un beso en la boca.

El beso de Tevez y Maradona en la que fue la última visita de Diego a la Bombonera en marzo pasado (EFE)

