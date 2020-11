Michel Platini se despidió de Diego Maradona tras una histórica rivalidad: “Me lo esperaba”

Platini y Maradona disputaron una rivalidad histórica tanto dentro como fuera del campo

Michel Platini fue uno de los tantos que intentó desafiar en algún momento a Diego Armando Maradona: al futbolista, en la década de los 80, al entrenador ya por el 2010 y a la persona, durante el resto de su vida. Una relación marcada por diferencias sociales, así como también por las ideológicas.

Una rivalidad que se gestó cuando El Pelusa llegó a Nápoli, en una Serie A en la que el francés ocupaba el trono del mejor futbolista de los últimos tiempos con su gran desempeño en la Juventus.

“Con Diego nos conocimos y nos enfrentamos muchas veces. Yo le tenía una gran admiración, pero estaba la rivalidad que teníamos…”, explicó el ex futbolista galo al programa radial RTL durante las últimas horas tras conocerse la noticia de la muerte de Maradaona.

Michel Platini se pronunció tras la muerte de Maradona

Sin embargo, sus cruces se elevaron aún más cuando ambos colgaron los botines. Cuando Platini se transformó en presidente de la UEFA y se volvió prácticamente la mano derecha del ex presidente de la FIFA Joseph Blatter: “Platini es un mentiroso al que Blatter le enseñó a robar”, disparaba Maradona en el 2015.

En ese contexto, el ex directivo de la entidad que rige en el fútbol europeo decidió despedirlo a través de una carta que publicó el periódico L’Equipe, dejando de lado las rivalidades.

“Es una gran pérdida para el fútbol y una tristeza, pero después de todo lo que pasó estos últimos años, me lo esperaba. Me había preparado para escuchar un día en la radio el anuncio de la desaparición de Diego Maradona”, consideró el ex dirigente que fue condenado por corrupción en lo que respecta a la organización del Mundial de Qatar 2022.

El entonces presidente de la UEFA Michel Platini (dcha) mientras estrecha la mano al responsable de la FIFA Joseph S. Blatter (izq) tras su elección como presidente en Zúrich

Platini, que explicó que cuando lo veía “hablar o moverse con dificultad” sabía que las cosas iban a ponerse difíciles para el argentino, reconoció: “Te preparas para la mala noticia, pero cuando llega el día te remueve algo en el corazón, en la cabeza. Es difícil, llega la nostalgia, la melancolía”.

En cuanto a la vida personal del Diez, destacó: “No le reprocho sus faltas, pero a su entorno sí. Todos los que estaban a su alrededor se aprovecharon bien y no lo ayudaron a recuperarse”, además de confesar que pese a todo el mejor jugador de la historia para él fue Johan Cruyff.

Maradona, según Platini, era “el hijo de un país donde el fútbol es rey, así que era un niño rey. No creo que haya tres días de duelo nacional en Francia cuando Zidane o yo no estemos ahí...”, sentenció.

