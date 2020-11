Una laptop y una pizza, el curioso pedido de Diego Maradona para hacer una entrevista en México

Yordi Rosado reveló la negociación que tuvo con el agente del astro argentino para que asistiera al programa Otro Rollo (Video: YouTube/ El Frasco)

Diego Armando Maradona fue un hombre muy importante en México y hay miles de anécdotas de cuando visitó al país que lo vio campeón del mundo. Una de ellas, cuando asistió al programa de televisión Otro Rollo, uno de los más vistos en su tiempo.

El productor mexicano Yordi Rosado contó cómo fue la negociación con el agente del astro argentino para poder hacer la entrevista con Adal Ramones, el conductor del programa. Lo curioso fue que a cambio de salir al aire, el Pelusa pidió una pizza y un laptop.

“Mucha gente pensaba que teníamos mucho dinero y era todo lo contrario. Nunca se les pagó (a los artistas invitados). ¿Saben quién es el único de los artistas que nos cobró?”, comenzó Rosado en una entrevista con El Frasco, un programa de YouTube.

El productor recordó que la banda norteamericana Backstreet Boys, el cantautor británico Elton John y hasta la cantante estadounidense Britney Spears asistieron al programa de la cadena Televisa sin perder un peso a cambio. “El único fue Maradona”, remató Yordi en la charla con el comediante Mau Nieto y el músico Román Torres.

El también escritor explicó que la entrevista de Diego ya estaba finiquitada, pero surgió un inconveniente de un momento a otro por un malentendido. El manager preguntó por el presupuesto para la asistencia del sudamericano, pero el programa no contaba con dinero para las estrellas invitadas.

“Nos cobró como 300,000 pesos, pero le dije ‘no hay manera’; de entrada, nosotros no pagamos y no tenemos ese presupuesto. Por lo que dijimos ‘no se puede’. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie había pedido un peso”, indicó con una sonrisa en el rostro.

El representante del número diez argentino pausó las negociaciones, prometiendo una llamada al otro día. Con la cabeza más fría, el hombre volvió a tener contacto con Yordi y dio una nueva propuesta para finiquitar la entrevista.

“‘Ya lo pensamos bien, fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una? Y una pizza’ y le dije que sí, pero como no teníamos dinero para darles, le pedí a Televisa que nos ayudara para hacer un intercambio y así le dimos la computadora”, reveló Rosado entre risas.

Al final, Diego Maradona salió al aire en Otro Rollo la noche del martes 12 de marzo de 2002. En la entrevista habló desde sus famosos goles en el Mundial de México de 1986 hasta el día en que tuvo que dejar la escuela. Además, mostró un poco de su técnica con el balón y hasta rememoró la famosa Mano de Dios mientras jugaba con Adal Ramones.

Diego Armando Maradona murió este miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Estaba en su casa de San Andrés en la zona de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El pasado miércoles 11 de noviembre abandonó el hospital Olivos tras ser operado el martes 3 para la extracción de un hematoma subdural. A partir de ahí siguió con la rehabilitación en una casa alquilada en San Andrés, que estaba especialmente adaptada para que pudiera continuar con su tratamiento.

