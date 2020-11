La joya del Barcelona que no es tenida en cuenta por Koeman y podría marcharse al Leeds de Bielsa en enero

Riqui Puig sumó 3 minutos oficialmente en la era Koeman y pretende marcharse (Foto: Shutterstock)

Ronald Koeman no escondió su apreciación apenas arribó a Barcelona. Riqui Puig no aparecía entre sus prioridades para la plantilla principal y a pesar del debate que se generó en torno a esa decisión, el DT holandés no se movió ni un centímetro de su percepción. El joven talento nacido en La Masía casi no sumó minutos en el equipo y su representante está buscándole un destino que sea acorde a sus cualidades. ¿Uno de los equipos con los que se sentaron a dialogar? El Leeds United de Marcelo Bielsa.

La edición en inglés del medio 90Min dio a conocer como información exclusiva que el mediocampista de 21 años tomó la decisión de marcharse en condición de cedido durante el mercado de pases que se abrirá en enero y que su agente ya se puso en contacto con los directivos del Leeds para saber si le interesa a Marcelo Bielsa tenerlo en sus filas. Según el citado medio, el estilo de juego que pregona el combinado del Loco es el “sistema ideal” para que el joven blaugrana exponga sobre el campo todas sus habilidades.

Sin embargo, según informaron, no es la única institución a la que fue ofrecido, ya que también reportaron contactos con el RB Leipzig de Alemania y el Mónaco de Francia, ambas instituciones abiertas a dialogar para darle los minutos que pretende Puig.

El muchacho surgido de la inagotable cantera del club catalán sólo entró en acción durante tres minutos en lo que va de la temporada, cuando saltó a la cancha por Sergi Roberto cuando se consumaba la derrota ante Getafe por la Liga de España. Sus otras presencias con Koeman fueron nueve llamados al banco de suplentes sin ingresar, contabilizando el torneo local y la Champions League. En paralelo a su inactividad en el club, Riqui tuvo mucha más acción con la selección española que se clasificó para la Eurocopa Sub 21 que se disputará el próximo año (fue titular en las victorias sobre Islas Feroe, Macedonia del Norte y Kazajistán).

A pesar de no jugar en su club, Riqui tuvo acción con la selección juvenil española (Foto: Reuters)

Si bien es considerado como uno de los proyectos más importantes del Barcelona, Koeman le advirtió que no sería una de las prioridades durante su estadía. “Jóvenes como Riqui tienen que participar y le dije que aquí lo va a tener muy complicado porque va a tener mucha competencia”, explicó el entrenador en medio de la polémica que se generó por su determinación.

La información que se dio a conocer en las últimas horas indica que el agente de Puig buscará un nuevo lugar para enero, pero sólo en condición de cedido ya que no pretende renunciar a su intención de triunfar con la camiseta del Barcelona. También el citado medio advierte que Lionel Messi fue clave para que el muchacho siga “intentándolo”. Como el entorno de la promesa no cree que Koeman sea un DT para el largo plazo, pretenden que se marche a préstamo para tratar de impresionar a la próxima dirigencia que reemplazará a comienzos del 2021 al saliente Josep María Bartomeu.

