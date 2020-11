“Te corrieron de Televisa de la peor manera”: Santos arremetió fuerte en contra de Mauricio Ymay de ESPN

El ex futbolista solicitó el derechos de réplica (Foto: Facebook @AntonioCarlosSantos)

El exfutbolista Antonio Carlos Santos criticó las opiniones emitidas por los comentaristas de ESPN, Álvaro Morales, Jorge Pietrasanta, Héctor Huerta, Francisco Gabriel de Anda y Mauricio Ymay, en relación con la labor hecha por Miguel Herrera como director técnico del América.

En la emisión de Fútbol Picante del 14 de noviembre, los comentaristas abordaron el tema después de una entrevista que le realizaron al ex futbolista, quien mencionó que Miguel Herrera que deportivamente ha sido afortunado de los promotores y también reiteró que el estratega de las Águilas es malo.

Ante las declaraciones, los comentaristas hicieron referencias de que no estaban de acuerdo con lo dicho por Antonio Carlos. En el caso de Francisco Gabriel de Anda indicó que “es el técnico más ganador en la historia del América […] Yo sí creo que Miguel Herrera es el técnico adecuado para el América”.

Por su parte, Mauricio Ymay argumentó que el ex futbolista tiene un discurso desgastado en relación con el América. Y Eduardo Huerta dijo que el balance de Miguel Herrera es bueno, “yo creo que sus número están por encima de cualquier opinión y que el estratega ha estado a la altura del equipo. Lo que América exige de los técnicos, Miguel lo ha cumplido perfectamente”.

(Foto: Twitter/Club América)

Ante las expresiones emitidas en el programa deportivo, el ex futbolista compartió un video en sus redes sociales en el cual desaprobó lo expresado por los comentaristas. " A mí me gustaría tener una réplica con ellos". En el caso de Mauricio Ymay cuestionó la razón por la que habla e indica que no sabe, “defiende al Piojo porque es amiguito. ¿Cómo llegaste tú? Te corrieron de Televisa de la peor manera, por malo. Deberías aprender de futbol”.

En el caso de Francisco Gabriel de Anda enfatizó que el técnico del América lleva cinco torneos sin ganar, “a ver, Jorge Vieira fue bicampeón de torneos largos, bicampeón de campeones, fue bicampeón de Concacaf, ¿en dónde tú dices que es el más ganador?, con cuatro títulos de lagrimitas. Por favor, el equipo juega espantoso”.

La fase regular del torneo Apertura 2020, América lo concluyó en el tercer sitio de la tabla general, por lo que ahora espera a su rival en la fase de cuartos de final. Su último campeonato, lo obtuvo en el Apertura 2018 bajo el mando de Herrera, la presente etapa es la segunda que registra con el club y que comenzó en el 2017.

Antonio Carlos Santos ha criticado en diversas ocasiones a Miguel Herrera (Foto: Félix Márquez/Cuartoscuro)

El ex jugador brasileño añadió: “Tú fuiste directivo del Pachuca y te corrieron, fuiste directivo del León y saliste a los madrazos, fuiste directivo de Chivas y te corrieron de la peor manera ¿Qué conocen de fútbol, porque no han tenido una carrera exitosa?”

Además, se dijo dispuesto a platicar con los integrantes de la mesa de expertos de Fútbol Picante y aclaró que tiene cariño por las personas que son parte de dicha emisión, pero excluyó a Mauricio, ya que dijo no conocerlo. E insistió en que quiere derecho de réplica.

