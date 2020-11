Los consejos de Matías Almeyda, de su familia y el compromiso con Chivas: Fernando Beltrán se destapó y reveló por qué se mantiene alejado de los escándalos

Fernando Beltrán se destapó y reveló por qué se mantiene alejado de los escándalos (Foto: EFE)

Las Chivas de Guadalajara tuvieron una sacudida este miércoles por la salida de cuatro futbolistas por un escándalo de presunto abuso sexual. Al respecto, Fernando “Nene” Beltrán contó cómo es que él se mantiene alejado de los temas extra cancha.

En un momento de sinceridad, el mediocampista rojiblanco reveló uno de los consejos que le dio uno de los entrenadores más queridos y exitosos del Rebaño Sagrado: el argentino Matías Almeyda.

“Matías siempre fue muy claro con nosotros. Siempre nos dijo que era una carrera que se acaba muy rápido y que, si no la cuidamos, no dura siempre. Te puede durar un año o dos, pero después se acaba porque tú la acabas”, comentó en conferencia de prensa.

El jugador de 22 años señaló que esta carrera es complicada y hay que ser responsables en tus actos. “Tienes que cuidar mucho tus acciones, las cosas con las que vives el día a día porque esta es una carrera muy difícil, muchos distractores, mucha fama, mucho problema que a veces como futbolista tan joven te llega y te pega muy rápido”, remarcó.

El mediocampista rojiblanco reveló uno de los consejos que le dio el argentino Matías Almeyda (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

“Esto también es charla aquí en mi casa con mi familia. Es una charla donde me dicen que no puedo perder el piso y no puedo hacer cosas que nunca he hecho. No puedo descuidar mi carrera, que al final es de lo que yo quiero vivir”, subrayó.

El futbolista oriundo de la Ciudad de México apuntó que el contacto con su familia es muy importante. “A pesar de que saben que he llegado muy lejos, no dejan que me conforme o me estanque. Eso ha sido parte fundamental para mi”, anotó.

Quiero ser un jugador que hable dentro del campo, que no hable fuera de él, que no tenga ese tipo de problemas

El futbolista oriundo de la Ciudad de México apuntó que el contacto con su familia es muy importante (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

A su vez, habló del compromiso que cada uno de los miembros del equipo tapatío firmó al inicio de la temporada. Mencionó que Ricardo Peláez, director deportivo del club, ha sido muy enfático en el tema de la disciplina.

“Ese fue el compromiso en realidad. El tema más claro, como lo dijo Ricardo, fue la disciplina, que nos cuidemos dentro y fuera de la cancha. Esa es la parte más importante para llegar a un campeonato y ser un equipo distinto”, aseguró.

Y es que en todo el año la Chivan han tenido problemas con indisciplinas, pero con el escándalo de presunto abuso sexual terminó con la paciencia de la directiva. Por ello, Peláez y Amaury Vergara, presidente del club, anunciaron que cuatro futbolistas quedaron fuera del equipo.

Las Chivas de Guadalajara tuvieron una sacudida este miércoles por la salida de cuatro futbolistas por un escándalo de presunto abuso sexual (Video: Twitter/ @Chivas)

“No hay otra forma de tocar fondo más que esta. Es una situación complicada para mis compañeros. Creo que ningún futbolista quiere salir así, pero creo ahora como grupo lo platicamos y nos cerramos entre nosotros”, opinó el Nene.

Sin embargo, no quiso hablar sobre las medidas disciplinarias que aplicó la directiva del club. No obstante, reconoció que la plantilla tiene que tener más cuidado con sus acciones.

“En realidad yo no soy quien para cuestionar a la directiva si hizo bien o mal. Creo que sí era algo que teníamos que cuidar muchísimo nosotros como jugadores, pero ese tema no lo quiero tocar y espero que se resuelva rápido para mis compañeros”, concluyó.

