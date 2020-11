Alarma en Mercedes: Lewis Hamilton adelantó que no sabe si seguirá en la Fórmula 1

Lewis Hamilton podría estar disputando sus últimas carreras en la Fórmula 1 (Reuters)

Lewis Hamilton sorprendió a la Fórmula 1 este domingo cuando, horas después de ganar el Gran Premio de Emilia Romagna, admitió en conferencia de prensa que su futuro es una incógnita por lo que no hay que descartar que esté corriendo sus últimas carreras en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La victoria del británico, un récord de 93º en su carrera, le aseguró el séptimo título consecutivo de constructores de Mercedes, un logro que atribuyó a los “héroes anónimos” del equipo y al liderazgo del jefe del equipo, Toto Wolff, cuyo vínculo acaba a fin de temporada.

Cuando se le preguntó a Hamilton si la probable salida de Wolff de su puesto actual el próximo año influiría en su propia decisión, aseguró que no le preocupaba: “Ni siquiera sé si estaré aquí el año que viene, así que no es una preocupación para mí en este momento”.

Más tarde aclaró su posición cuando agregó: “Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantía de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la ‘vida después de la muerte’, así que el tiempo lo dirá”.

Es casi seguro que el piloto de 35 años logrará su séptimo título de pilotos en Turquía dentro de dos semanas, igualando el récord de Michael Schumacher. Tiene muchos intereses fuera del automovilismo, incluidos temas de moda, música y derechos humanos, y ha dicho a menudo que planea permanecer activo cuando se jubile.

Su único rival que le queda, su compañero de equipo Valtteri Bottas, que terminó segundo con un uno-dos de Mercedes el domingo, debe vencerlo por ocho puntos para prolongar la pelea por el título.

Lewis Hamilton es el piloto con más triunfos en Grandes Premios de la historia (Reuters)

Wolff ha dicho que quería dar un paso atrás y pasar más tiempo con su familia y admitió que estaba buscando un posible sucesor en su puesto. “Entiendo y tenemos muchas conversaciones profundas, Toto y yo, así que estoy muy, muy consciente de dónde está él mentalmente, y creo que compartimos y llevamos mucho peso juntos”, explicó Hamilton .

"He estado aquí mucho, mucho tiempo y definitivamente puedo entender querer retroceder un poco y dar tiempo a cosas como la familia y esas cosas. No sé quién lo reemplazará. Es un líder. No va a poner a nadie que no pueda hacer el trabajo, que no esté a la altura. Encontrará a las personas adecuadas”, agregó.

Pese a su buen estado de ánimo, el corredor sembró las dudas en cada frase: "Bueno, estamos en noviembre y es una locura que la Navidad no esté tan lejos. Me siento muy bien y me siento muy fuerte. Siento que podría continuar durante muchos meses, pero mencionas Toto y la vida útil, por lo que hay varias cosas que permanecen en mi mente”.

En la próxima carrera, a mediados de noviembre en Turquía, Hamilton tendrá la primera ocasión de igualar el récord de siete títulos de Schumacher, para lo que debería acabar la carrera con 78 puntos de ventaja sobre Bottas, el único piloto que puede evitar ya la coronación del inglés.

Con información de AFP