Ocurrentes, emblemáticas, ácidas y polémicas: las mejores 60 frases de Diego Maradona en su cumpleaños N° 60

El día de su despedida en la Bombonera donde dijo una de sus frases históricas (FotoBaires)





1) “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha” (El día de su despedida del fútbol, 10/11/2001, ante una Bombonera repleta, se dirigió al público desde la mitad de la cancha, con un micrófono).

2) “Fue con la mano de Dios” (Así se refirió al primer gol a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986, hecho con la mano).

3) “Me cortaron las piernas” (En una entrevista hecha a pocas horas de conocerse que había sido excluido del Mundial 1994 por doping).

4) “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar el Mundial. Y el segundo es salir campeón con Argentina” (cuando tenía doce años, para el programa “Sábados Circulares” de Pipo Mancera, por Canal 13).

5) “Se le escapó la tortuga” (Se refería, irónicamente, a que los hijos del entonces embajador estadounidense en la Argentina, James Cheek, perdieron una tortuga y el funcionario norteamericano mandó a buscar al animal en un campo de tres mil hectáreas).

6) “Me siento más solo que Kung Fu” (Lo dijo en su aislamiento en Cuba, a principios de 2001, cuando se recuperaba de su adicción a las drogas).

7) “El Coco Basile se emborrachó con dos Copas América” (en referencia a que no fue convocado por el DT para jugar los partidos de clasificación para el Mundial 1994 en la fase de grupos).

8) “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez” (En 1996, en referencia a que Mauricio Macri, presidente de Boca, donde había vuelto a jugar, no traía jugadores ni aceptaba aumentos en los pagos a los futbolistas).

9) “Grondona me mintió, Bilardo me traicionó” (Cuando dejó de ser el DT de la selección argentina tras el Mundial de Sudáfrica 2010).

10) “Pelé debutó con un pibe y le pegó a la jermu” (Lo dijo en 1997, en el programa “El Rayo”. Con el astro brasileño tuvo acercamientos y enormes enfrentamientos dialécticos).

11) “Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos” (Desafiando a Julio César Toresani tras su debut en Boca, ante Colón de Santa Fe, en su regreso en 1995, por roces que tuvieron durante el partido).

12) “Cuando escucho a Batista decir que Messi ahora es feliz, me pregunto dónde estaba durante los días de convivencia en Pretoria. Lionel conmigo también fue feliz. ¿Qué hizo Batista? ¿Se vistió de Piñón Fijo?” (No aceptó que Sergio Batista, como DT de la selección argentina, dijera que Messi era más feliz con él que con Maradona en el ciclo anterior).

13) “Es Mascherano y diez más” (en los partidos previos de la selección argentina antes del Mundial de Sudáfrica 2010).

14) “Para jugar contra Australia nos daban café veloz. Grondona nos aseguró que no había antidoping” (En referencia a los dos partidos de repechaje para llegar al Mundial 1994).

15) “La tenés adentro” (Al periodista Juan Carlos Pasman, en la conferencia de prensa posterior a la clasificación de la selección argentina al Mundial 2010 ante Uruguay en el estadio centenario de Montevideo).

Maradona durante su estadía como entrenador de la selección argentina (Foto: AFP)

16) “A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando” (En la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 ante Uruguay en Montevideo, que determinó la clasificación de la selección argentina al Mundial de Sudáfrica 2010).

17) “En Cuba no vi chicos descalzos por las calles” (Al regresar de su primera visita a Cuba en julio de 1987).

18) “Soy de izquierda, todo de izquierda, de pies, de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que ustedes le dan en Europa al término político. Soy de izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad” (A la revista Playboy en 1986, luego de que el entonces presidente Raúl Alfonsín ofreció el balcón de la casa Rosada a la selección argentina para festejar el título mundial).

19) “Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”.

20) “La Selección es un Rolls Royce lleno de tierra. Hay que limpiarlo” (Cuando se hizo cargo del equipo nacional en 2008, en referencia a lo que le dejaban).

21) “Coppola es vivísimo, fuma debajo del agua” (Se refirió así a su ex representante en 2000).

22) “A Neustadt le dicen sanguchito, porque siempre está cerca de la torta” (En pleno Mundial de Estados Unidos 1994, en referencia al fallecido periodista, con quien tuvo muchos desencuentros y lo había criticado duramente durante ese tiempo).

23) “A Sampaoli si le tirás la pelota, te la devuelve con la mano” (Ironía contra el ex director técnico de la selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018).

24) “Quiero ver el sol y acostarme de noche. Antes no quería acostarme ni sabía lo que era una almohada” (Al hacerse cargo como DT de los Dorados de Sinaloa, en 2018).

25) “Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un shampoo” (En referencia al marketing que hay alrededor del gran delantero portugués).

26) “Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar” (Fue cuando quiso viajar a ese país en 1996 y no le daban la visa por sus antecedentes con las drogas).

27) “Si lo veo a Duhalde en el desierto, le tiro una anchoa” (En relación a su antipatía por el ex gobernador y presidente provisorio argentino).

28) “Les piden a los napolitanos que sean italianos por un día y los olvidan los otros 364. Ahora todos los llaman para que alienten a su selección” (En la previa de la semifinal del Mundial de Italia 1990, cuando la selección argentina debía enfrentar a Italia en Nápoles).

29) “Quedar afuera de un Mundial sólo es comparable a ver cómo le pegan a tu vieja y vos estás atado a una silla” (tras la eliminación de la selección argentina en el Mundial de Francia 1998 al caer ante Holanda).

30) “Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido” (En referencia a Lionel Messi en octubre de 2018, pocos meses después del Mundial de Rusia).

Maradona tuvo críticas y elogios para Messi a lo largo de su relación (Foto: AFP)

31) “En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe, y a mí no me creen que soy Maradona” (Sobre su rehabilitación de las drogas en Cuba, en 2004).

32) “La rinoscopia, el pelo corto... Un día los muchachos de la Selección se van a rascar un huevo y Passarella se los va a mandar a cortar” (Sobre Passarella, cuando éste era DT de la selección argentina y Maradona se oponía a su intento de imponer disciplina en el equipo).

33) “Si me muero, quiero volver a nacer y ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra” (1992).

34) “Me han puesto apodos, pero “Pelusa” es el que más va conmigo porque me devuelve a la infancia de Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, de los arcos de caña cuando jugábamos solamente por la Coca y el sándwich. Eso era más puro”.

35) “Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”.

36) “Jugar sin público es jugar dentro de un cementerio”.

37) “Con mi enfermedad di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado drogas?”.

38) “Messi no tiene personalidad para ser líder”.

39) “Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”.

40) “Passarella tiene que entender que la historia del fútbol argentino se escribió con pelo largo” (Crítica al entonces entrenador de la selección argentina en los años Noventa por no permitir a los jugadores el pelo largo).

41) “Jorge Valdano tiene más mentiras que el truco”.

42) “Hoy no hablo, muchachos. Tengo menos palabras que un telegrama” (En 1997, en su último año como futbolista).

43) “Escuchábamos pim pam, ruido de palo, de travesaño, Goyco iba de un lado para otro. En mi vida sufrí tanto en una cancha de fútbol” (En referencia al partido que la selección argentina le ganó 1-0 a Brasil por los octavos de final del Mundial 1990).

44) “Me pareció mentira tener un cacho de historia tan cerca. Es un seductor y usa todo para envolverte. Dicen que él arrancó con doce hombres y tres fusiles en la Sierra Maestra y ahora me doy cuenta de por qué ganó: tiene una convicción de hierro. Fidel Castro es una personalidad imposible de olvidar”.

45) “Creo en Hugo Chávez. Soy chavista. Todo lo que hagan él y Fidel, para mí es lo mejor”.

Maradona con Fidel Castro (Foto: NA)

46) “Por esta cosa de estar vivo sólo puedo dar las gracias a dos barbas: Dios y Fidel”.

47) “Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. ¡Pero vendé el techo, fiera, hacé algo!” (2004, en referencia al Papa Juan Pablo II).

48) “Me había propuesto meterle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito, le voy a meter cuatro” (Lo dijo antes de jugar con Argentinos Juniors contra Boca en el Nacional de 1980. Argentinos Juniors ganó 5-3 en la cancha de Vélez con cuatro goles de Maradona).

49) “Havelange jugó al waterpolo, así que no puede jugar al fútbol” (En referencia al ex presidente de la FIFA, con quien tuvo duros enfrentamientos).

50) “¿Neymar mejor que Messi? Pelé se tomó la pastilla equivocada. En lugar de tomarse la píldora de la noche se tomó la del día” (En 2011, cuando se enteró de las declaraciones de Pelé comparando a Neymar con Messi).

51) “A los políticos les saco una ventaja. Ellos son públicos. Yo soy popular” (1996).

52) “En este país siempre pasa lo mismo. Es el mismo partido que lo pasan cuarenta mil veces en diferido” (A propósito de la crisis de 2001).

53) “Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste” (1997, cuando estaba a punto de retirarse, y Macri era presidente de Boca).

54) “Si voy al banco es para sacar plata, fiera” (Cuando en 1996, jugando para Boca, un periodista le preguntó si el domingo iba al banco de suplentes).

55) “Riquelme, si estás vacío, llenate. No podés traicionar al hincha de Boca. Y le digo Riquelme y no Román porque nunca me habló. Yo no estoy peleado con él. Es él el que está peleado conmigo” (2008, cuando Riquelme se enojó con unas declaraciones suyas como DT de la selección argentina y decidió no jugar más con el equipo nacional).

56) “Argentina tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo” (Al micrófono, y para todo el mundo, en el acto del sorteo del Mundial de Rusia, y a metros del DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli).

57) “Yo no tengo que pedir perdón a alguien, y si tengo que pedir perdón es a mis padres, a mis hijas, y a la hinchada de Boca por errar cinco penales seguidos. Yo no fui a pedir perdón a Inglaterra, hermano” (En referencia al Torneo Clausura de 1996, jugando para Boca).

58) “El Che es el mártir que tengo yo. Para mí, ni San Martín ni Belgrano. Para mí, el Che. Es lo que vi yo, es lo que sentí yo. Es lo que habló el Che, es lo que me dejó el Che. Yo no sé si cruzaron la Cordillera de los Andes, ¿eh? No sé. Yo alquilo un avión de 40 lucas verdes para cruzar los Andes y se mueve... Y nosotros cruzamos con burros, enfermos, con nieve, y después no encontraban a los uruguayos. ¿Cuál es la historia? Entonces la verdadera historia es el Che” (Televisión Registrada, canal 9, julio de 2012).

59) “Todo estaba manipulado y sólo he dicho lo mismo que pensaron muchos otros”.

60) “Soy un rebelde con causa” (1996).

Maradona se despidió con la camiseta de Boca

