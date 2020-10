Mike Tyson lanzó su propia canción con una desafiante letra: “Préstame tus orejas o te las comeré”

Canción de Mike Tyson

El combate a ocho asaltos entre Tyson y Jones Jr. tendrá lugar el 28 de noviembre en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. Iron Mike lleva 15 años apartado del ring y por eso quiere que este momento sea épico. Tanto es así que a casi un mes del evento se publicó una canción que lleva su nombre y que según adelantó el sitio estadounidense TMZ, podría ser la que utilice en su caminata al cuadrilátero.

El nombre del sencillo es Mike Tyson y el propio ex deportista es quien le pone la voz al tema creado por Tiki Lau, un grupo de productores, escritores y DJ’s con sede en Los Ángeles ganadores del Grammy. “Queremos que los oyentes se sientan invitados a la misma fiesta en casa, detrás del escenario con nosotros, bromeando desde adentro, experimentando y explorando con nosotros. El nombre Tiki Lau significa fiesta de la vida”, señala una descripción debajo del videoclip publicado en Youtube.

“He sido el más salvaje, he sido el más loco, he sido el peleador escandaloso, vicioso y destructivo que existió jamás”, dice la letra que prosigue: “Un señor de la guerra internacional que te arrancará el corazón ... ¿y adivina qué? ¡¡¡SOY MIKE TYSON !!!”

El videoclip está hecho en caricaturas y muestra a la leyenda del boxeo en una playa en donde disfruta del sol, el agua y de un delicioso coco, hasta que un tiburón se le presenta como rival. Sin miedo, él se enfrenta al y tras varios golpes logra dominarlo. Esa escena recuerda a lo ocurrido hace algunos meses, cuando fue invitado por Discovery Channel a bucear dentro de un tornado de tiburones.

En el videoclip, Tyson noquea a un tiburón

“Igualo esto a superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me evite de lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios”, declaró el ex púgil boxeador estadounidense al sitio oficial del canal. “Tomé este reto para superar miedos que aún tengo en mi vida”, contó en aquella oportunidad.

Tras su lucha contra el animal acuático, en el videoclip Tyson noquea a otra bestia, en este caso a una especie de dinosaurio que emerge desde las profundidades como si fuese el monstruo del Lago Ness. Contra este oponente, el norteamericano tiene un poco más de dificultades, pero tras librarse de su cola, logra darle un par de golpes que lo mandan directamente al espacio.

Mientras tanto la canción dice: “Préstame tus orejas o te las comeré, soy Mike Tyson", en referencia clara a su histórica pelea con Evander Holyfield en 1997, cuando le arrancó un pedazo de oreja a su rival.

Mientras tanto, Tyson continúa con su puesta a punto para subirse nuevamente al ring. El próximo 28 de noviembre, el legendario campeón de los pesos pesados se enfrentará a Roy Jones, Jr. tres años más chico que él, en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles. Iron Mike lleva 15 años apartado del ring, tras su derrota contra el irlandés Kevin McBride concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

