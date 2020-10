Gonzalo Higuaín abrió su corazón y se sinceró para explicar por qué dejó el fútbol europeo: “No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar”

Higuaín habla sobre su paso por Europa

Gonzalo Higuaín se convirtió en uno de los fichajes más importantes de este mercado de transferencias al firmar un contrato con el Inter de Miami de David Beckham. El futbolista, que pasó por clubes como el Real Madrid, la Juventus y el Chelsea, decidió abandonar Europa para involucrarse en un proyecto que le genera muchas expectativas.

Sin embargo, el motivo principal por el que tomó la difícil decisión de abandonar la élite del fútbol fue para recuperar ese amor por el deporte que había perdido y así lo reconoció en una entrevista para el podcast “¡Qué golazo!” de CBS Sports.

“Es una liga que está creciendo y quise venir con la intención de volver a ser feliz”, aseguró el delantero argentino, quien consideró que fue “la presión mediática” lo que hizo que perdiera ese sentimiento.

Gonzalo Higuaín pasó por la Juventus y el Real Madrid entre otros grandes de Europa - REUTERS/Massimo Pinca

“Se me había ido el amor por el fútbol en este ultimo tiempo. Ya sea por las exigencias a nivel mediático tan fuertes que conlleva jugar en la élite y tener que estar partido a partido demostrando cosas que hice a lo largo de mi carrera... La paciencia es mas corta, los tiempos son más cortos y no te dan el tiempo de jugar a lo que realmente te hace feliz”, detalló.

“Era una demostración constante, día a día, de un jugador que ya tiene un nombre, que hizo una gran carrera y bueno... llevo un mes y pico y me siento relajado y feliz”, agregó El Pipita.

En la misma sintonía, el ex internacional con Argentina reveló que “en este ultimo tiempo la estuve pasando más mal que bien. No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar al fútbol. Había perdido esa motivación, esas ganas de seguir jugando y esta liga podía volver a darme ese plus”.

“Siempre me dio curiosidad venir a esta liga (...) Vi muchos delanteros de gran nivel venir para acá a divertirse y a competir (...) Me pareció un campeonato interesante para probar, para cambiar de aires, para bajar un poco lo que es la presión mediática a nivel mundial después de muchos años. Es una liga que está creciendo y quise venir con la intención de volver a ser feliz jugando al fútbol. Creo que el Inter me dio todas las condiciones para poder hacerlo. El equipo creció mucho y me siento feliz de estar acá”, sentenció

La Juventus estuvo cerca de eliminar al Real Madrid de los cuartos de final de la Champions League 2017

En cuanto a la Champions League, Gonzalo Higuaín reveló que uno de los recuerdos más lindos que tiene fue cuando estuvo cerca de eliminar al Real Madrid en cuartos de final de la edición 2017-2018. “Fue un partido que disfruté muchísimo”, aseguró sobre aquel duelo de vuelta en el que la Juventus se impuso por 3-1 en el Santiago Bernabéu, pese a que en el marcador global los merengues terminaron accediendo a semifinales por 4-3.

“Es el torneo más importante a nivel clubes. Es algo distinto, una adrenalina distinta, la música, la pelota, jugas contra los mejores equipos de otros países. Es una competición para disfrutarla y ahora que no voy a volver a jugarla nunca más, me toca disfrutarla desde otro lado, como hincha y espectador, que también es lindo”, consideró.

Finalmente, remarcó que seguirá jugando hasta “lo que me de el cuerpo. Mientras sienta ese fuego sagrado de querer mejorar día a día voy a seguir jugando al futbol. El día que se apague eso dentro tuyo va a ser el día que diga basta. Ahora volví a tener ganas, motivaciones y expectativas”.





