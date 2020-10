“Lo único que me deja conforme es ganar”: Guillermo Almada lamentó el empate de Santos contra Pachuca

Tras el empate de Santos contra Pachuca, Guillermo Almada se dijo insatisfecho con el resultado (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

Tras el empate de Santos Laguna contra Pachuca (1-1), el técnico Guillermo Almada se dijo insatisfecho con el resultado. Sin embargo, agradeció el accionar de sus jugadores, pues a su consideración hicieron todo lo posible para buscar la victoria.

“Me deja insatisfecho porque lo que queríamos era ganar. El trámite del partido fue muy intenso y con mucha paridad. Nos faltó precisión en los últimos metros, pero los jugadores se mataron ahí dentro”, señaló el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

No estoy conforme. Lo único que me deja conforme es ganar

El timonel de los Guerreros no minimizó el trabajo de sus rivales, pues consideró que los Tuzos tienen un gran plantel. “Pachuca hizo un muy buen partido. Es un equipo que tiene grandes jugadores y está pasando por un buen momento”, apuntó.

En su análisis, el charrúa mencionó que a su plantilla le hace falta ser más contundente en el arco. “La contundencia siempre es importante, pero nos están faltando algunos jugadores que marcan diferencia. Tenemos otros jugadores, pero son de distintas características”, explicó.

Tenemos que tener más volumen de juego, sobre todo en la cercanía del arco

Al ser cuestionado sobre el cierre del torneo, el sudamericano reconoció que están conscientes de su posición en la tabla general. “Lo hemos analizado de esa manera y era importante para nosotros ganar. Vuelvo a insistir, nos faltó fútbol. La intención la tuvimos, la claridad no”, sentenció.

Y es que, tras el empate, los de La Comarca no pudieron escalar en la tabla. Hasta ahora están en el noveno lugar, lo que los deja en los puestos de visitante en la zona de repechaje para la Liguilla.

“Tenemos muy claro la posición y lo que significaba ganar los tres puntos. Vamos a seguir con la misma disposición”, apuntó Almada, quien señaló que deben de “seguir corrigiendo para sacar estos partidos”.

Ahora debemos recuperar a los jugadores y pensar en San Luis

No obstante, para el técnico verdiblanco la calificación no debe ser especulada mientras faltan tres partidos para el cierre del certamen regular. “Si nos da el puntaje será y si no lo haremos en el repechaje”, anotó.

“La concentración nuestra va en el próximo rival. No debemos pensar más allá, porque desviamos la mente. Estamos pensando en San Luis porque no tenemos un plantel de treinta picos de jugadores”, finalizó el entrenador santista.

Pezzolano con un sabor amargo por el empate

Así como su compatriota, Paulo Pezzolano lamentó el empate de su equipo este domingo. Además, dijo no estar conforme con los tres partidos igualados que suman en las últimas jornadas.

“Queda el sabor amargo. Somos un equipo y un cuerpo técnico que no nos conformamos con el empate. Lo positivo es que el equipo no pierde, pero lo negativo es que no sumamos de a tres”, expresó minutos antes de la conferencia de Guillermo Almada.

Aunque dijo que no está contento con la repartición de puntos, se dijo satisfecho con la actitud de sus dirigidos. “Estoy contento por la actitud, por la agresividad, que es fundamental de esta racha sin perder, pero hay que buscar sumar de tres”, agregó.

El director técnico de los Tuzos explicó que, a su parecer, este empate fue un gran encuentro. “Hoy fue un partido espectacular. Si lo miramos por lo táctico y por la intensidad, fue un gran partido”, aseguró.

Por último, subrayó que este duelo quedó atrás y toca prepararse para su próximo rival. “Vamos a buscar los tres puntos en casa. Va a ser un partido durísimo contra Pumas”, concluyó el timonel del equipo de la Bella Airosa.

