Antonio Briseño se fue contra el Atlas: “Lo único que me importa es la afición de Chivas”

Antonio “Pollo” Briseño aseguró que cada club tiene diferentes repercusiones si gana el clásico tapatío (Foto: Twitter/ @Chivas)

Para Chivas y Atlas, el clásico tapatío es uno de sus partidos más importantes de la temporada. Sin embargo, Antonio “Pollo” Briseño aseguró que cada club tiene diferentes repercusiones si gana el encuentro.

“Yo creo que repercute para cada uno de diferente manera. Para nosotros, si ganamos es un objetivo para entrar a la Liguilla y pensar en los títulos. Creo que del otro lado te da un poquito de colchón por si no conseguiste los objetivos”, comentó el defensor rojiblanco en conferencia de prensa.

No es un partido más. Lo tenemos que ganar sí o sí

Y es que el zaguero campeón del mundo Sub-17 conoce lo que es vestir ambas camisetas. Desde 2019 defiende los colores del Rebaño Sagrado, pero debutó en la Liga MX con los Zorros en 2011.

El futbolista jalisciense aseguró que este partido es especial y le motiva a ganarle a su ex equipo (Foto: Twitter/ @Chivas)

Bajo este contexto, el futbolista jalisciense aseguró que este partido es especial y le motiva a ganarle a su ex equipo. “Me hace sacar eso que tengo dentro, que no te puedo explicar, que te lo dice un aficionado: ‘contra Atlas no se pierde’”, detalló.

Dijo que no tiene empacho con estas declaraciones, pues “es la verdad”. Aunque aseguró que le tiene cariño a la institución que le dio su primera oportunidad en primera división, aseguró que no tiene cuidado si se gana el odio de su afición.

“Sí, le tengo un cariño. Por lo que digo ya piensan que lo odio, pero no. Estoy muy agradecido, pero lo único que me importa es la afición de Chivas. Si la afición de Chivas me odiara, sí me preocuparía”, aseveró.

El mexicano comentó que su preferencia fue gracias al trato que ha tenido en Verde Valle. “No me canso de ver todas las buenas cosas que nos entrega el club y los aficionados de Chivas”, expresó.

El Pollo reconoció que el Atlas tienen buenos jugadores y un gran juego de conjunto (Foto: EFE)

“A lo largo de mi carrera me he identificado por siempre entregarlo todo. Cualquiera que sea la actividad, para mi es entregarse al máximo y uno lo hace más cuando te tratan de excelente manera, cuando te dan todo”, agregó.

Me estoy dando cuenta que Chivas es el club más importante y lo que hay en este club no lo voy a vivir en otro equipo. Es único e irrepetible

Sobre el equipo de Atlas, el Pollo reconoció que tienen buenos jugadores y un gran juego de conjunto. Por ello, adelantó que tendrán una atención especial para evitar que les haga daño su rival del estado.

El zaguero campeón del mundo Sub-17 conoce lo que es vestir ambas camisetas (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

“Es un equipo que tiene buenos jugadores. Es un equipo que está bien estructurado, con un entrenador que le ha dado solidez defensiva. A lo mejor no tiene mucho volumen de juego para generar oportunidades de gol, pero es difícil que les metas uno. Tenemos que estar concentrados”, apuntó.

Por último, dio su opinión sobre el cierre del torneo. El defensor señaló que las Chivas tienen la obligación de ganar todos sus encuentros y calificar entre los primeros lugares, no importa el rival que tengan enfrente.

“Le tenemos que ganar a todos los equipos y más al rival de la ciudad. Chivas no está para ganarle a uno sí y a otro no, está para ganarle a todos, calificar lo más arriba posible”, concluyó.

El clásico tapatío será este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se jugará en el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de las cadenas TUDN y TV Azteca.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Vucetich busca ganar el clásico tapatío para reivindicarse por la derrota contra América

“El espectáculo va a ser mejor”: Hugo Rodríguez aplaudió el regreso del público a los estadios de la Liga MX

Chapito Sánchez adelantó que no intercambiará playeras con futbolistas del Atlas en el clásico tapatío

“Es muy doloroso”: Cadete López lamentó que Atlético de San Luis sea el último lugar de la Liga MX