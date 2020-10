Cómo inició la rivalidad entre Zlatan Ibrahimović y Carlos Vela cuando ambos jugaron en la MLS

La rivalidad entre Vela y Zlatan se disputó entre goles y declaraciones (Foto: Twitter)

Zlatan Ibrahimović, el jugador sueco que actualmente juega para el Milán en la serie A de Italia, cumplió 39 años este 3 de octubre. Su personalidad, así como los sucesos que ha protagonizado a lo largo de su carrera futbolística, lo han posicionado como un personaje polémico. Un ejemplo de ello fue la rivalidad que surgió a su paso por la Major League Soccer (MLS) con el delantero mexicano Carlos Vela.

Fue en el año de 2018 cuando ambos jugadores llegaron a la liga estadounidense. Después de una trayectoria de 12 años jugando para equipos europeos, en el año 2017, el equipo de fútbol “Real Sociedad” anunció la salida de Vela. El delantero sería una de las incorporaciones estelares para la nueva escuadra de Los Ángeles Football Club. El equipo realizaría su debut en 2018 y Carlos Vela se colocó como uno de los jugadores con mayor expectativa por parte de la afición.

Vela hizo un comentario que disgustó al sueco (Foto: USA TODAY Sports/REUTERS)

Por su parte, Zlatan hizo oficial su llegada el 23 de marzo de 2018 a Los Ángeles Galaxy, uno de los equipos fundadores de la MLS y rival, casi obligado, del nuevo club por compartir la ciudad de Los Ángeles. Dada la reconocida trayectoria y los clubes en los que había jugado Ibrahimović, hasta ese momento, fue considerado uno de los mejores fichajes tanto para el club como para la liga.

El 31 de marzo fue la fecha acordada para disputar el primer derby de la historia en la ciudad de Los Ángeles. El papel de local ponía como favorito al cuadro del Galaxy, aunque esa situación no los favoreció durante el primer tiempo. Apenas en el minuto 5, Carlos Vela colocó a su equipo al frente del marcador. Luego, al minuto 26, el mexicano se haría presente una vez más y marcó el 2-0. El resultado parecía definitivo cuando un gol en contra del defensor Daniel Steres puso en desventaja al cuadro local por un marcador de 3 goles.

Aquel día Zlatan hizo su primer aparición con el cuadro, como jugador suplente. Sin embargo durante el segundo tiempo tendría su debut oficial. Para el minuto 72, el Galaxy ya había recortado las distancias y se encontraba a un gol de conseguir el empate. Cuatro minutos después, Ibra aprovechó un rebote algunos metros delante del medio campo y prendió el balón con el empeine para marcar su primer gol con el equipo. El empate había llegado. Apenas unos segundos después de haberse completado el tiempo oficial, el sueco se colocó en el área y con un remate de cabeza hizo el cuarto gol para el Galaxy. El 4-3 fue el definitivo y ambos jugadores marcaron dos goles durante el encuentro, aunque la participación de Zlatan fue más determinante.

En julio del año siguiente, en vísperas de disputar una edición más del derby de Los Ángeles, en entrevista para el show de ESPN “Ahora o nunca”, Zlatan fue cuestionado sobre si se consideraba el mejor jugador de la MLS aunque, en ese momento, Vela fuera el máximo goleador del torneo con 19 tantos y 12 asistencias. “Por mucho”, respondió. “Porque si está en su mejor nivel ¿qué edad tiene? 29 ¿Y está jugando en la MLS y está en su mejor nivel? ¿Cuándo yo tenía 29 dónde estaba? En Europa. Gran diferencia, exacto”.

En las estadísticas de goleo Vela llegó a superar a Zlatan (Foto: Reuters)

Después de la declaración Vela respondió “Si hablamos de trayectoria hasta comparar es una falta de respeto para él. Pero si hoy vemos las estadísticas y quitamos a un lado la edad, lo que quieran, ahorita estoy mejor que él. Es la realidad. Luego, en lo demás, él ha sido Zlatan y creo que sólo Messi y Cristiano son mejor que él. Los demás no le llegamos ni a los talones.”

El intercambio de declaraciones continuó. Incluso cuando ambos fueron convocados al equipo de estrellas de la MLS que enfrentaría al Atlético de Madrid en agosto de 2019. Para dicho encuentro el mexicano declaró no tener ningún problema con él y que “Vamos a jugar juntos, estamos aquí para divertirnos”. Sin embargo el sueco, aunque con un ánimo más tranquilo que en declaraciones anteriores, admitió seguir siendo mejor futbolista que Carlos Vela.

“No fue una pelea, sólo eran los hechos. Hechos de los que hablaban los aficionados y yo sólo lo repetía. No hubo una ofensa, no hay nada en contra. Supongo que no es nada personal porque yo hablo con hechos y los hechos hablan por sí mismos”, declaró Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimovic, a sus casi 40 años, volvió a la serie A para jugar con el AC Milan en 2020 (Foto: AC MILAN)

Fueron 54 goles anotados por Zlatan Ibrahimović en los torneos disputados con el cuadro del Galaxy. Carlos Vela, desde su llegada, ha marcado 60 goles para la escuadra de Los Ángeles Football Club.

Tras haberse consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga de futbol estadounidense, Zlatan firmó un contrato con el Milán que le permitió jugar, una vez más, en las mejores ligas del mundo a pesar de tener casi 40 años. Por su parte, Vela, con 31 años, se encuentra alejado de las canchas mientras se recupera de una lesión en la rodilla que lo llevó a perderse la primera fase del torneo de la MLS.

