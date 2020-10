“Me duele muchísimo”: Andrés Iniestra se disculpó por el penal que provocó el empate en el clásico capitalino

Pumas estuvo cerca de arrancarle los tres puntos al América este fin de semana (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Pumas estuvo cerca de arrancarle los tres puntos al América este fin de semana. Sin embargo, un error en la defensa en los últimos minutos provocó un penal a favor de las Águilas y así pudieran empatar el encuentro (2-2).

El protagonista de la acción fue el mediocampista Andrés Iniestra. En un centro de tiro libre, el jaliciense metió la mano al minuto 77 en el área, aunque no fue marcado por el silbante de primera instancia.

Sin embargo, el árbitro asistió a las cámaras del VAR y regresó a la cancha para marcar el penalti. Además, expulsó al mediocentro, dejando a los universitarios con desventaja numérica en el campo.

El partido terminó empatado a dos goles, gracias a que Federico Viñas anotó el penal que generó Iniestra. Tras esto, el futbolista felino pidió disculpas por su error a la afición y a sus compañeros.

Andrés Iniestra se disculpó por el penal y la expulsión en el clásico capitalino (Foto: Instagram/ @loboiniestra)

“Hoy quiero hacerme responsable por mi error, el partido estaba controlado y hubiera sido otro el resultado!”, escribió el mexicano por medio de una historia, publicada en su cuenta oficial de Instagram.

El medio defensivo pidió disculpas al plantel que dirige el argentino Andrés Lillini y agradeció su apoyo en este complicado momento. “Solo pedirle a mis compañeros disculpas y agradecerles el apoyo!!”, apuntó.

Me duele muchísimo lo que pasó

El entrenador sudamericano también comentó sobre la roja en conferencia de prensa. Aunque lamentó la acción de su jugador, aseguró que esta no se podía evitar a diferencia de las otras dos expulsiones que sufrieron en partidos anteriores.

El partido terminó empatado a dos goles, gracias a que Federico Viñas anotó el penal que generó Iniestra (Foto: EFE)

“La expulsión de hoy la tomo como que no se podía evitar, la de Favio sí. No me preocupa porque sé que vamos a sortear eso. Es un equipo disciplinado y que no golpea. Me deja tranquilo desde la perspectiva que el equipo no decae. Van dos juegos que la expulsión nos cuesta el gol y si bien el equipo se recupera”, explicó.

Y es que los Pumas de la UNAM suman tres tarjetas rojas en sus últimos tres encuentros. Esto provocó que perdieran siete puntos de los nueve disputados, aunque aún están entre los primeros cuatro lugares de la tabla.

“Vamos a entrar entre los cuatro. No me pasa por la cabeza ir al repechaje. Hoy estamos cuartos y no me pasa por la cabeza entrar al repechaje”, aseguró Lillini para calmar los ánimos de los últimos duelos agridulces.

El próximo rival de Pumas será el Toluca, que hasta el momento no tiene técnico (Foto: Twitter @PumasMX)

El estratega auriazul lamentó que perdieran puntos en los últimos dos partidos empatados. Señaló que, en específico en el clásico capitalino, es triste la repartición de puntos por la remontada que habían hecho.

“El empate es lo más justo aunque me duele ir ganando dos veces y no mantenerlo. Es algo que me hace mal porque en estos juegos la diferencia hay que saber mantenerla. No me gusta empatar y no lo puedo asumir y hoy, en un partido que íbamos ganando ante un rival de esta jerarquía, dos veces, me hace muy triste”, concluyó.

Ahora los universitarios tendrán una semana por la Fecha FIFA para reflexionar sobre sus errores. Su próximo rival será el Toluca, que hasta el momento no tiene técnico, pero sorprendió en la jornada 12 al vencer al sublíder Cruz Azul (2-0).

