“El equipo hizo un buen trabajo”: sin quejas del arbitraje, Miguel Herrera destaca actuación del América en los tres Clásicos

Miguel Herrera destacó el funcionamiento del equipo (Foto: EFE)

Tras el empate de 2-2 contra Pumas, Miguel Herrera, entrenador de América, destacó que el equipo hizo un buen trabajo y aunque consideró que merecían la victoria, ya que fallaron oportunidades importantes.

“Seguimos peleando la parte de arriba de la tabla […] vamos a cerrar con partidos importantes y esperemos que nos den la cantidad de puntos que nos lleven a mantenernos en el mismo”, comentó Miguel Herrera, en conferencia de prensa.

El conjunto capitalino se coloca, por ahora, en la tercera posición de la clasificación general (25 puntos), con 7 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

“Son partidos muy disputados me parece que debimos sacar mejor resultado, no concretamos las claras que tuvimos para sacar el resultado, pero el equipo hizo un buen trabajo”, puntualizó el estratega americanista.

Federico Villas anotó el segundo gol, que significó el empate para el América (Foto: EFE)

De los últimos tres encuentros, empató contra Pumas y Cruz Azul, y le ganó a Chivas. Lo que les significó acumular cinco unidades de 9 posibles.

Herrera mencionó que “el equipo hizo un buen trabajo en los tres partidos, pudimos sacar mejor resultado, desafortunadamente no fuimos certeros, pero me gustó mucho el equipo, más allá de las ausencias que hemos tenido, el equipo se comportó bien, hizo un buen trabajo”.

El siguiente partido de las Águilas será el 19 de octubre ante León, equipo que lidera el torneo Apertura 2020. La organización tendrá tiempo para recuperar a los jugadores que son bajas por lesión. Previo al partido del sábado por la noche, la organización acumulaba seis bajas.

Durante el receso por fecha FIFA, el estratega espera recuperar a Sergio Díaz, Santiago Cáseres, Emanuel Aguilera y Paul Aguilar.

América empató ante Pumas y Cruz Azul y le ganó a Chivas (Foto: Twitter @PumasMX)

“Podremos aprovechar esos 15 días para poder recuperar a los que se puedan sumar al equipo”, acotó. “Vamos a descansar unos días, que se recuperen los muchachos y luego regresamos al trabajo para preparar el partido contra León. Tenemos cuatro o cinco seleccionados que se van, pero el resto trabajará y recuperaremos a los que están con dolencias”.

Lillini lamentó que Pumas no mantuviera la ventaja

El empate ante América fue lo justo, calificó Andrés Lillini, director técnico de Pumas, porque en dos ocasiones se mantuvieron arriba en el marcador en dos ocasiones, con las anotaciones de Juan Pablo Vigón (minuto 28) y Juan Iturbe (minuto 55).

“El empate es lo más justo aunque me duele ir ganando dos veces y no mantenerlo. Es algo que me hace mal porque en estos juegos la diferencia hay que saber mantenerla. No me gusta empatar y no lo puedo asumir y hoy, en un partido que íbamos ganando ante un rival de esta jerarquía, dos veces, me hace muy triste”, comentó en conferencia de prensa.

Además, reconoció el temple del equipo al no decaer tras la expulsión de Andrés Iniestra, amonestación que dijo no se pudo evitar debido a la situación del juego. La organiza acumuló su tercer partido sucesivo en el que un jugador es expulsado.

Pumas se coloca en la cuarta posición de la tabla general (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Los Pumas están clasificados en la cuarta posición, con 24 unidades. Ellos tienen como objetivo calificar de manera directa a la liguilla del Apertura 2020 y descartan la posibilidad de irse a repechaje.

“Vamos a entrar entre los cuatro. No me pasa por la cabeza ir al repechaje. Hoy estamos cuartos y no me pasa por la cabeza entrar al repechaje”, dijo Andrés Lillini.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Clásico Capitalino: América le sacó los tres puntos a Pumas con gol de Viñas que sentenció el empate

Liga MX: Juan Francisco Palencia, el primer técnico cesado en la historia del Mazatlán FC

Memo Vázquez, sin palabras para explicar por qué Atlético de San Luis está en el último lugar de la tabla