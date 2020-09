Quedó fuera de Roland Garros por un falso positivo de coronavirus y ahora quiere iniciar una demanda: “Esto ya es el colmo”

Las autoridades no le permitieron a Fernando Verdasco realizarse un nuevo test (Reuters)

El veterano tenista Fernando Verdasco, actual número 58 del mundo, no pudo disputar el Roland Garros por haber dado positivo en un test de coronavirus. Días después, se realizó otra prueba por su parte y descubrió que en realidad no tenía el Covid-19 en su organismo, tal como lo suponía, porque ya lo había tenido tiempo atrás. Pese a esto, la organización le negó el ingreso y no pudo disputar el Abierto que comenzó este el domingo.

“En agosto pasé el covid-19 de forma asintomática, seguí las indicaciones de aislamiento y volví a mi rutina tras dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas. Desde entonces me he hecho múltiples pruebas PCR, con resultados negativos en todas”, había explicado Verdasco en un comunicado. Según relató, entre esos test con resultado negativo están el que le permitió participar recientemente en el Masters 1000 de Roma y el que se hizo en Alemania y le hubiera permitido jugar esta semana en Hamburgo, aunque finalmente decidió no disputar ese torneo “por decisión profesional, para preparar mejor Roland Garros”.

Al llegar a París, el español y su familia se sometieron a nuevas pruebas: “Todos dieron negativo, menos yo. Traté de explicar mi historial y situación para intentar solicitar hacerme otra, especialmente tras haber visto lo sucedido en casos similares con otros jugadores. La organización de Roland Garros se negó a hacerme otro test incluso teniendo en cuenta todas estas circunstancias y que había días suficientes para repetirme las pruebas antes de la competición y del sorteo del cuadro (que tuvo lugar el jueves). Igualmente fui descalificado”.

Fernando Verdasco es el actual número 58 del mundo (Reuters)

El tenista madrileño de 36 años decidió entonces hacer “dos pruebas PCR y una prueba de serología, en centros distintos para mayor garantía”, y comprobó que en todas ellas el resultado era negativo al covid-19, por lo que ahora anunció que demandaría a las autoridades del Grand Slam francés.

“¿Si quiero demandar a Roland Garros? Sí, evidentemente. Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros pueda hacer eso. No puede ser. Ya no es una cosa del dinero es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente”, declaró en diálogo con Cadena SER.

Además, reconoció que todo este conflicto lo dejó sin entusiasmo para seguir disputando el circuito: “Ya no sé si voy a volver a jugar este año o no porque se te quitan las ganas de todo. Hacen las cosas como les da la gana, sin ninguna coherencia y sin ningún respeto. Los derechos de los jugadores no valen nada”, sostuvo y agregó Imagínate mi indignación, es increíble, es una falta de respeto para un jugador que lleva 16 años disputando Roland Garros. Y al día siguiente cambian la norma y ya se pueden hacer el segundo test. Cuando ya estoy fuera del cuadro. Ya es el colmo”.

Verdasco, que llegó a ser número siete del mundo en 2009, ha llegado al menos a cuartos de final en todos los torneos del Grand Slam salvo en Roland Garros, donde los octavos de final han sido su límite hasta en siete ocasiones. La pandemia del coronavirus obligó a reprogramar el Abierto de sus fechas habituales (finales de mayo y principios de junio) al otoño parisino (27 septiembre-11 octubre).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Guido Pella destruyó una raqueta en un ataque de ira, pero venció a Salvatore Caruso y avanzó en Roland Garros

Fuerte ataque de Nick Kyrgios contra una leyenda del tenis que pidió el retiro de Andy Murray tras su caída en Roland Garros

Con información de AFP