“No debemos ser egoístas”: Guillermo Almada respaldó las convocatorias de selección mexicana

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, respaldó el proyecto de los microciclos de la selección mexicana. Apuntó que las convocatorias son también importantes para los futbolistas y no sólo para los clubes.

“No debemos ser egoístas y hay que apoyar en esa ilusión que ellos tienen de participar en la Sub-20 mexicana, que para ellos es muy importante. Es un proceso que seguramente los va a hacer crecer”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo reconoció que en su plantel no hay ningún jugador convocado por Gerardo “Tata” Martino. Sin embargo, anotó que tiene futbolistas de diferentes países y otros que son tomados en cuenta para la selección Sub-20 de México.

“Yo siempre digo lo mismo: es un orgullo que los jugadores puedan participar en distintas selecciones. A pesar de que, al no tenerlos nosotros, no podemos cuidarlos y no saber con los que los están alimentando”, explicó.

El timonel de los Guerreros señaló que sí afecta en el proceso del club que los jugadores sean seleccionados por su país. No obstante, aclaró que también es una motivación para la formación de cada uno de ellos.

“Obviamente que sí, porque es un trabajo distinto que apunta a otras cosas. Pero repito: la motivación de estar en una selección es parte importante para la cabeza del futbolista. A veces se gana en una cosa y se pierde en otras”, aseguró.

Por último, el también ex jugador acotó que los futbolistas buscan ser llamados para representar a sus naciones. Por ello, aseveró que respetarán las convocatorias, siempre y cuando cada uno esté contento con ir a su selección.

“Estoy seguro que la ilusión de cualquier futbolista es participar en una selección. Nosotros no somos quién para cortarles esa posibilidad. Así que si el futbolista se siente feliz, nosotros también”, concluyó sobre el tema.

Y es que Miguel Herrera, entrenador del América, se quejó por los microciclos de Tata Martino. Esto después de que el portero Guillermo Ochoa no participara en el clásico joven por una molestia antes del partido.

“Lo de Memo fue por prestarlo a la selección, por eso no me gusta prestar jugadores a la selección. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, ¿por qué nosotros sí? Voy a hablar con Santiago (Baños) porque parece que estos trabajos extra no dejan nada a los clubes, claro que estoy molesto porque nos entregan a los jugadores cansados”, dijo el Piojo en conferencia de prensa.

Además, de mostrarse molesto con un reportero porque “no sabía” lo que pasaba internamente, aseguró que sus otros seleccionados estaban cansados para el partido contra Cruz Azul.

“Jorge (Sánchez) me aguantó los 90 minutos pero ya estaba cansado. (Sebastián) Córdova ya no tenía piernas, pero aún así creo que el equipo cerró bien el partido”, apuntó el estratega azulcrema, que se molestó por los cuestionamientos de la prensa tras el empate a ceros en el Estadio Azteca.

Sin embargo, Robert Dante Siboldi, entrenador de La Máquina, respaldó el proceso del seleccionador argentino. Vale recordar que ambos cuadros tuvieron los mismos seleccionados para el microciclo y para el partido amistoso de este miércoles contra Guatemala.

“Es un riesgo, pero nos tenemos que adaptar. Sabemos que la prioridad es la selección y tratamos de apoyarlos. Eso pasa cuando tienes jugadores con nivel de selección”, puntualizó el timonel celeste en la misma conferencia de prensa.

